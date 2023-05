Rupiah Menguat Tipis Hari Ini Jadi Rp14.963 Per Dolar AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023, menguat tipis sebesar 0,06 persen atau 9 poin menjadi Rp14.963 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.972 per dolar AS.

Menurut Analis perusahaan pialang valas dan saham Deu Calion Futures (DCFX), Lukman Leong, penguatan rupiah hari ini didukung sentimen risk on di pasar yang menyambut positif perkembangan seputar plafon utang Amerika Serikat (AS).

"Namun, naiknya ekspektasi akan suku bunga the Fed masih akan membatasi penguatan," kata Lukman, di Jakarta, Selasa 30 Mei 2023.

Baca Juga: Berupaya Menarik Talenta dan Investor, Pemerintah Segera Luncurkan Golden Visa

Yang dimaksud dengan Sentimen risk on di sini adalah kondisi pasar yang menunjukkan bahwa pelaku pasar sedang optimis terhadap prospek kondisi perekonomian.

Pergerakan rupiah hari ini diperkirakan berada di kisaran Rp14.900-Rp15.000 per dolar AS.

Perlu diketahui, adanya penyelesaian anggaran perihal debt ceiling di AS oleh Presiden AS Joe Biden dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk menangguhkan plafon utang 31,4 triliun dolar AS hingga 1 Januari 2025 dinilai bisa melegakan pasar.

Baca Juga: Naik Rp1.000, Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Rp1.048 Juta Per Gram

“Artinya, pasar berani lagi masuk ke aset berisiko. Jadi harusnya bisa mendorong penguatan rupiah,” ungkap Ariston pada Selasa (30/5).

Di perdagangan Asia, dolar AS dibuka melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada Selasa pagi, setelah kesepakatan atas plafon utang AS mengangkat sentimen risiko meskipun kesepakatan itu dapat menghadapi tantangan melalui Kongres.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya, tergelincir 0,125 persen menjadi 104,17, turun dari tertinggi dua bulan di 104,42 yang disentuh pada Jumat (26/5/2023). Indeks berada di jalur untuk mengakhiri bulan dengan kenaikan 2,5 persen.

Baca Juga: Langgar Aturan Peredaran, KKP Segel 11,3 Ton Ikan Impor di Palembang

Segelintir anggota parlemen sayap kanan Republik mengatakan pada Senin (29/5/2023) bahwa mereka akan menentang kesepakatan untuk menaikkan plafon utang Amerika Serikat sebesar 31,4 triliun dolar AS.

Oposisi menyoroti rintangan yang akan dihadapi oleh Presiden Demokrat Joe Biden dan anggota kongres utama dari Partai Republik Kevin McCarthy untuk mendapatkan paket tersebut melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan oleh Partai Republik dan Senat yang dikendalikan oleh Partai Demokrat sebelum batas waktu tercapai, kemungkinan pada Senin depan (5/6/2023).