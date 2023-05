Harga CPO Malaysia Melemah, CPO Jambi Turun Signifikan

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak Juni 2023 di bursa Malaysia dalam sepekan melemah 1,88 persen menjadi ditutup pada harga 3.590 ringgit per ton di akhir pekan ini Jumat 26 Mei 2023, dari harga di awal pekan 3.659 ringgit per ton.

Mengekor pelemahan tersebut, harga CPO di Provinsi Jambi turun signifikan sebesar Rp283 per kilogram dari Rp10.295 menjadi Rp9.812 per kilogram pada periode yang berakhir 1 Juni 2023.

Sejatinya, di akhir pekan ini harga CPO telah berhasil rebound di area support 3.484 ringgit pada tanggal 25 dan 26 Mei 2023. Namun, penguatan sebesar 2,08 persen tersebut tidak mampu untuk memoles harga CPO pada pekan ini.

Perlu diketahui, pada tanggal 23 dan 24 Mei 2023 ini, harga CPO mengalami anjlok selama dari hari beruntun, membawa harga CPO jatuh dari harga 3.672 ringgit ke harga 3.527 ringgit per ton.

Tidak hanya itu, sepanjang pekan ini, harga CPO bahkan sempat menyentuh harga terendah 3.470 ringgit per ton.

Dengan menurunnya harga CPO, Tim Perumus Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Jambi juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga turun Rp106 per kilogram dari Rp2.309 menjadi Rp2.203 per kilogram, sedangkan inti sawit turun Rp192 per kilogram dari Rp5.178 jadi Rp4.986 per kilogram.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi, Sabtu 27 Mei 2023. menjelaskan bahwa harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit di mana Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan periode kali ini adalah Rp1.736 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp1.838 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp1.924 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.005 per kilogram, dan usia tanam tujuh tahun Rp2.056 per kilogram.

Kemudian, untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.098 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.140 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.203 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.134 per kilogram, dan di atas 25 tahun Rp2.032 per kilogram.

Turunnya harga TBS dan cpo tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS ini bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.