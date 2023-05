Rupiah Masih Melemah, Diperkirakan di Kisaran Rp15.000 - Rp14.900 Per Dolar AS Jumat Ini

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pembukaan perdagangan Jumat pagi 26 Mei 2023, melemah tipis sebesar 0,02 persen atau 3,5 poin menjadi Rp14.956 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.953 per dolar AS.

Pelemahan rupiah didorong oleh penguatan dolar AS terhadap mata uang lainnya akibat rilis data produk domestik bruto (AS) kuartal I/2023 yang direvisi naik ke 1,3 persen dari sebelumnya 1,1 persen.

Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, memperkirakan rupiah masih akan melemah terhadap dolar AS pada Jumat 26 Mei 2023.

Baca Juga: LPS Pertahankan Tingkat Suku Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah di 4,25 Persen

Potensi pelemahan ke arah Rp15 ribu dengan potensi support di kisaran Rp14.900.

“Index dolar AS terlihat menguat di area 104 (basis poin), di mana sebelumnya bergerak di kisaran 103 (basis poin),” ucap dia di Jakarta.

Data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS juga dirilis lebih bagus dari perkiraan yang memperlihatkan penurunan klaim pengangguran.

Baca Juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75 Persen

Menurut Ariston, data ekonomi AS yang membaik bisa menjadi alasan bagi Bank Sentral (The Fed) AS untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi, bahkan bisa meningkatkan suku bunga lagi.

“Selain itu, kesepakatan kenaikan batas utang AS yang belum juga tercapai, padahal sudah hampir mendekati deadline utang menjadi default meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar, sehingga sebagian pelaku pasar memilih masuk ke aset aman dolar AS,” ujarnya.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memberikan indikasi belum akan memangkas suku bunga acuan karena melihat suku bunga acuan The Fed belum akan turun.

Baca Juga: Ingin Bangun Trem, Bima Arya Ajak Pemerintah Prancis Berinvestasi

BI mewaspadai peningkatan ketidakpastian global yang bisa memberikan tekanan ke rupiah.***