Percepat Pembangunan Pembangkit EBT, PLN Teken Kerja Sama Dengan Perusahaan Kontruksi China

SINAR HARAPAN - PT PLN (Persero) terus mengembangkan EBT, salah satunya dengan meneken kerja sama pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan perusahaan konstruksi atau engineering, procurement, and construction (EPC) China Communications Construction Dredging Co, Ltd (CCCC) di Beijing, Minggu kemarin 21 Mei 2023.

Kerja sama tersebut merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan pembangkit EBT sekaligus pengembangan transisi energi di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat site visit ke perusahaan tersebut, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 22 Mei 2023. memaparkan bahwa saat ini PLN sedang mempercepat pembangunan pembangkit EBT, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik pumped storage di Indonesia.

Baca Juga: Siap Dongkrak Kinerja 2023, Begini Strategi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)

PLN berharap melalui kerja sama dengan CCCC ini proses transisi energi dari energi fosil menuju EBT guna mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 dapat dipercepat.

"Kerja sama yang telah terbangun antara PLN dan CCCC diharapkan bisa mempercepat pembangunan pembangkit EBT. Dengan demikian, Indonesia akan semakin mempercepat proses transisi energi," ujar Darmawan.

Dengan segudang pengalaman yang dimiliki oleh CCCC, kata Darmawan, PLN bisa menyerap ilmu dari perusahaan tersebut serta berdiskusi hingga berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur EBT, liquid natural gas (LNG), dan terminal untuk gasifikasi.

Baca Juga: Diduga Ada Permainan Harga TBS Sawit, DPRA Minta Distanbun Bertindak Tegas

CCCC merupakan perusahaan yang telah terlibat dalam banyak proyek besar di China dan luar negeri.

Beberapa proyek terbesarnya termasuk pembangunan Jembatan Teluk Hangzhou, pelabuhan terbesar di dunia yang berlokasi di Shanghai, serta pembangunan Bendungan Tiga Ngarai di China.

"Kesepakatan kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Melalui kerja sama yang solid antara PLN dengan CCCC juga diharapkan dapat mempererat hubungan ekonomi antara China dan Indonesia," pungkas Darmawan.***