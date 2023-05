BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus Pada April 2023

SINAR HARAPAN - Bada Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 kembali mengalami surplus, yakni sebesar 3,94 miliar dolar AS.

"Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar 3,94 miliar dolar AS. Surplus ini terjadi selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Imam Machdi dalam Rilis Berita Statistik di Jakarta, Senin 15 Mei 2023.

Imam mengatakan bahwa surplus April 2023 ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya meskipun tercatat lebih rendah dari April 2022.

Menurut Imam, surplus neraca perdagangan berasal dari sektor nonmigas sebesar 5,64 miliar dolar AS, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,70 miliar dolar AS.

Selama Januari-April 2023, meskipun sektor migas mengalami defisit 6,01 miliar dolar AS, masih terjadi surplus pada sektor nonmigas 22,06 miliar dolar AS sehingga secara total mengalami surplus 16,05 miliar dolar AS.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia April 2023 mencapai 19,29 miliar dolar AS atau turun 17,62 persen dibanding ekspor Maret 2023.

Walaupun dibanding April 2022 nilai ekspor turun sebesar 29,40 persen.

Untuk nilai impor Indonesia April 2023, tercapai 15,35 miliar dolar AS atau turun 25,45 persen dibandingkan Maret 2023 dan juga turun 22,32 persen dibandingkan April 2022.***