Jangan Terlewat, Pemerintah Terbitkan Sukuk ST010 Yield Lebih dari 6 Persen

SINAR HARAPAN - Pemerintah secara resmi menerbitkan Sukuk Tabungan seri ST010 dalam dua tenor dengan yield di atas 6 persen kepada investor individu Warga Negara Indonesia (WNI) mulai 12 Mei pukul 09.00 WIB sampai 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu 13 Mei 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengungkapkan sukuk tersebut, yakni seri ST010T2 (tenor dua tahun) dan Green Sukuk Ritel-Sukuk Tabungan seri ST010T4 (tenor empat tahun) yang masing-masing menawarkan tingkat imbalan atau kupon mengambang (floating with floor) sebesar 6,25 persen per tahun dan 6,4 persen per tahun.

Tujuan penerbitan ST010 adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan dan likuid bagi masyarakat, melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, serta memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society.

Dengan penjualan secara daring, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi di surat berharga syariah negara (SBSN) ritel yang ditujukan untuk semua generasi, serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau dengan minimal pembelian Rp1 juta.

Melalui ST010, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap WNI untuk dapat berinvestasi sekaligus membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim, karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN.

Adapun penerbit ST010. yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Sukuk tabungan ini diterbitkan dengan jenis akad wakalah, yang akan dicatat pemesanannya pada 14 Juni 2023.

Bentuk dari ST010 yakni tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, kepemilikan tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption.

ST010T2 akan jatuh tempo pada 10 Juni 2025, sedangkan ST010T4 pada 10 Juni 2027. Keduanya diterbitkan dengan nilai nominal per unit masing-masing Rp1 juta.

Sementara maksimum pemesanan untuk ST010T2, yakni Rp5 miliar dan ST010T4 sebesar Rp10 miliar. Periode early redemption ST010T2, yakni 24 Mei-3 Juni 2024, sedangkan ST010T4, yaitu 26 Mei-3 Juni 2025.

Pembayaran kupon akan dilakukan setiap bulan pada tanggal 10, namun dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023 (short coupon). Selain itu, penetapan hasil penjualan akan dilakukan pada 12 Juni 2023.