Siap-siap! BCA Official Banking Partner Konser Coldplay di Jakarta, Buka Presale Tiket 17-18 Mei 2023

SINAR HARAPAN - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ditunjuk menjadi official banking partner konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023" di Jakarta.



Dengan peran tersebut, BCA pun berkomitmen akan mempermudah transaksi tiket konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023" yang sudah dinantikan para penggemar Coldplay di Indonesia.

Sebagai official partner perbankan resmi, secara eksklusif BCA akan menggelar penjualan tiket ‘BCA Presale’ bagi nasabah penggemar Coldplay, mulai pukul 10.00 WIB pada 17 Mei 2023 hanya di coldplayinjakarta.com.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengungkapkan rasa bangganya dapat menjadi bagian dari perhelatan konser Coldplay tersebut.

"Kami menyadari antusiasme masyarakat dan sebagai bank yang senantiasa di sisi nasabah, BCA dengan setulus hati ingin mewujudkan wishlist tersebut dengan memberikan kemudahan transaksi dalam mendapatkan tiket konser," katanya dalam keterangan resmi, Selasa 9 Mei 2023.

Komitmen tersebut juga merupakan dukungan BCA terhadap kebangkitan industri kreatif di Indonesia.

Konser Coldplay sendiri rencananya akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.

Konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur dunia Coldplay yang sebelumnya telah mengadakan konser di Jepang, Taiwan, dan Malaysia.

Pembelian tiket ‘BCA Presale’ dibuka pada 17-18 Mei 2023 dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit atau Debit BCA Mastercard atau melalui transfer ke Virtual Account BCA.

Sementara itu, Direktur BCA, Santoso, berharap kehadiran Coldplay yang dijuluki The Most Successful Band of the 21st Century dapat turut meningkatkan traffic perjalanan wisatawan ke Jakarta.

"BCA turut mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) sebagai bentuk inisiatif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri," katanya.

Pembayaran tiket ‘BCA Presale’ melalui Virtual Account BCA dapat dilakukan melalui aplikasi myBCA, selain melalui BCA mobile atau KlikBCA.