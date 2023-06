The Fed Kerek Suku Bunga 25 Bps, Jadi Kenaikan Yang Ke-10 Dalam 1 Tahun

Mei 2023 waktu setempat secara resmi menaikkan kisaran target suku bunga dana federal atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,00-5,25 persen.

Kenaikan suku bunga The Fed ini merupakan yang ke-10 kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dan merupakan level tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Dalam pernyataan resmi pada Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang berlangsung pada Rabu waktu setempat, kenaikan suku bunga acuan pinjaman sebesar 0,25 persen merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2007.

Sikap hawkish The Fed pada hari Rabu juga mendapat tantangan dari keberatan dari anggota parlemen Demokrat, yang mendesak Fed minggu ini untuk menghentikan kenaikan suku bunga yang menurut mereka dapat menyebabkan resesi dan kehilangan pekerjaan yang berlebihan.

Sepuluh senator AS memintah The Fed untuk memberi jeda kenaikan suku bunga karena inflasi AS mulai mereda dan risiko resesi meningkat.

Namun, The Fed tetap menegaskan bahwa pihaknya tetap berfokus pada risiko inflasi.

Adapun, inflasi AS masih jauh di atas targetnya yakni sebesar 2% yang dianggap optimal oleh pembuat kebijakan.

Beberapa pejabat mengatakan tarif mungkin perlu tetap tinggi, bahkan jika kenaikan ditunda.

"Inflasi agak moderat sejak pertengahan tahun lalu, namun tekanan inflasi terus berjalan tinggi dan proses untuk menurunkan inflasi menjadi 2% masih jauh," kata Ketua The Fed, Jerome Powell.

Disisi lain, The Fed juga harus berurusan dengan kacaunya industri perbankan yang menyebabkan tiga bank tutup.

Sebelumnya pada pertemuan FOMC bulan Maret, ekonom The Fed telah memperingatkan bahwa resesi yang dangkal kemungkinan besar disebabkan oleh masalah perbankan.***