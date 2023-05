Sell In May and Go Away, Saham UNTR dan PTBA Sentuh ARB

SINAR HARAPAN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu 3 Mei 2023, anjlok lagi ke zona merah terdorong oleh saham-saham yang merosot akibat fenomena sell in May and go away disertai sentimen negatif.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu 3 Mei 2023 penutupan sesi pertama, IHSG terkoreksi dengan indeks saham yang merosot 1,12% atau 77,02 poin ke level 6.786.

Terdapat dua saham emiten batu bara yang ambruk terkena auto reject bawah (ARB), antara lain PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Menurut data BEI pada periode yang sama, PTBA sahamnya anjlok 6,99 persen menjadi Rp3.590/saham, disusul saham UNTR yang ambles 6,97 persen ke level Rp25.025/saham.

Mayoritas indeks sektoral juga terkoreksi pada sesi pertama ini dengan sektor trasnportasi turun 1,54%, sektor energi dan industri kompak melemah 1,53%, sektor teknologi turun 1,52%, sektor infrastruktur turun 1,44%, sektor bahan baku turun 1,15%, sektor kesehatan turun 0,87% dan sektor keuangan turun 0,81%.

Sementara itu, tiga sektor lainnya berada di zona hijau, yaitu sektor non siklikal naik 0,42%, sektor siklikal naik 0,31% dan sektor properti naik 0,24%.

Total saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 9,80 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,26 triliun dan diperdagangkan sebanyak 823.910 kali. Adapun, 338 saham harganya turun, 184 saham harganya naik dan 191 saham lainnya stagnan.

Jatuhnya IHSG sebenarnya menandakan datangnya kembali fenomana sell in May and go away, bukan tanpa alasan fenomena tersebut datang seiring dengan keputusan rapat Federal Open Market Committee (FOMC) di awal Mei 2023.

Sebagaimana diketahui, FOMC meeting akan berlangsung pada 2-3 Mei 2023. Bank sentral Amerika Serikat ini diproyeksikan akan menaikkan suku bunga ke posisi 5,25%.

Proyeksi naiknya suku bunga The Fed tidak hanya berpengaruh pada IHSG, Bursa Wallstreet pun tidak kuasa untuk bertahan dizona hijau dan berakhir negatif.

Pada akhir perdagangan pagi ini, indeks Dow Jones Industrial Average turun 367,17 poin atau 1,08% ke level 33.684,53, S&P 500 turun 48,29 poin, atau 1,16% ke level 4.119,58; dan Komposit Nasdaq turun 132,09 poin, atau 1,08%, ke level 12.080,51.