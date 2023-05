Harga Komoditas Pertambangan Berfluktuasi, HPE Tambang Ikut Naik

SINAR HARAPAN - Fluktuasi harga komoditas pertambangan pada April 2023 telah mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor(HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Mei 2023.

"Sebagian komoditas produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) mengalami peningkatan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komoditas yang mengalami peningkatan harga tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, melalui keterangan tertulis yang dikutip Rabu 3 Mei 2023.

Ketentuan HPE periode Mei 2023 ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 936 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

Pada sisi lain, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang harganya turun maupun stabil.

"Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, pellet konsentrat pasir besi masih tetap, tidak mengalami perubahan," kata Budi.

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata sebesar 3.406,77/WE dolar AS atau naik sebesar 3,47 persen serta konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) dengan harga rata-rata 220,21/WE dolar AS atau naik sebesar 0,56 persen.

Konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar 881,88/WE dolar AS atau naik sebesar 2,25 persen; konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45 persen) dengan harga rata- rata 495,81/WE dolar AS atau naik sebesar 1,77 persen; dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90 persen) dengan harga rata-rata 1.404,19/WE dolar AS atau naik sebesar 0,87 persen.

Sementara itu, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun pada periode Mei 2023, yaitu konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62 persen dan ≤ 1 persen TiO2) dengan harga rata-rata sebesar 106,40/WE dolar AS atau turun sebesar 5,16 persen.

Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50 persen dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10 persen) dengan harga rata-rata sebesar 54,37/WE dolar AS atau turun sebesar 5,16 persen.

Konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata sebesar 807,39/WE dolar AS atau turun sebesar 8,10 persen; konsentrat pasir besi (lamela magnetit- ilmenit) (Fe ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata sebesar 63,53/WE dolar AS atau turun sebesar 5,16 persen; dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata sebesar 31,23/WE dolar AS atau turun sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, komoditas produk pertambangan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit- ilmenit) (Fe ≥ 54 persen) dengan harga rata-rata 117,98/WE dolar AS tidak berubah harga.