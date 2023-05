Ditopang Nikel, Ekspor Sulsel Naik 31,6 Persen

SINAR HARAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis nilai transaksi ekspor pada Maret 2023 yang mengalami peningkatan mencapai 31,6 persen per Maret 2023 terhadap Maret 2022.

Kepala BPS Sulsel, Aryanto, di Makassar, Selasa 2 Mei 2023, mengatakan peningkatan ekspor itu terjadi secara tahunan atau year on year (yoy) dari 194,29 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada Maret 2023 terhadap Maret 2022 yakni 147,63 juta dolar AS.

Dari lima komoditas utama yang diekspor pada Maret 2023, nikel menopang capaian tersebut sebesar 58,74 persen.

Selain itu, biji-bijian berminyak; besi dan baja; lak, getah dan damar; serta ikan dan udang dengan distribusi persentase masing-masing sebesar 14,00 persen, 12,69 persen, 4,46 persen, dan 2,18 persen.

Adapun nikel merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbesar dari Sulsel pada Maret 2023 dengan nilai sebesar 114,12 juta dolar AS atau sekitar 58,74 persen; disusul kelompok komoditas biji-bijian berminyak sebesar 27,20 juta dolar AS (14,00 persen).

Kemudian besi dan baja sebesar 24,65 juta dolar AS (12,69 persen); lak, getah dan damar sebesar 8,67 juta dolar AS (4,46 persen); serta ikan dan udang sebesar 4,24 juta juta dolar AS (2,18 persen) dari total nilai ekspor Sulsel.

Jika dibandingkan dengan Februari 2023, ekspor komoditas nikel turun sebesar 11,91 persen; biji-bijian berminyak naik sebesar 121,22 persen; besi dan baja turun sebesar 27,07 persen; lak getah dan damar naik sebesar 48,85 persen; serta ikan dan udang naik sebesar 19,77 persen.

Sebagian besar ekspor pada bulan Maret 2023 ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Australia, Taiwan, dan Amerika Serikat dengan proporsi masing-masing 60,10 persen, 33,43 persen, 1,20 persen, 0,89 persen, dan 0,68 persen.

Aryanto menyebutkan nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan pada Maret 2023 tercatat mencapai 194,29 juta dolar AS.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,61 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan Februari 2023 yang mencapai 197,46 juta dolar AS.***