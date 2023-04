Menang Gugatan Citibank, Laba Bersih TUGU Meroket Lebih dari 1000 Persen

SINAR HARAPAN - PT Asuransi Tugu Pratama Tbk. (TUGU) atau Tugu Insurance meraih laba bersih sebesar Rp924 miliar pada kuartal I 2023 ini.

Angka tersebut meroket lebih dari 1000 persen atau tepatnya 1.340 persen secara YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,44 miliar

Sejalan dengan melesatnya laba bersih tersebut, pendapatan perusahaan meningkat menjadi sebesar Rp835,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp620,1 miliar.

Dari total pendapatan tersebut, pendapatan premi menyumbang sebesar Rp743,4 miliar, naik dari periode yang sama setahun sebelumnya yang sebesar Rp439,5 miliar.

Tidak hanya itu, pendapatan investasi juga naik menjadi sebesar Rp97,14 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 95,44 miliar.

Sementara itu dari sisi beban, total beban TUGU menyusut menjadi Rp346,5 miliar, dibandungkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp 534,3 miliar.

Masih berdasarkan data yang sama, TUGU mencatatkan ekuitas sebesar Rp10,08 triliun dari yang sebelumnya Rp 9,17 triliun.

Kinerja positif TUGU seiring dengan keputusan pengadilan The Hong Kong of Final Appeal dari Citibank N.A.

Pengadilan The Hong Kong Court of Final Appeal telah mengabulkan gugatan TUGU kepada Citibank N.A.

Gugatan tersebut merupakan gugatan perdata terkait transaksi pemindahbukuan dan penutupan rekening (Final Appeal No. 11 of 2022 (Civil), on Appeal from CACV No. 548 of 2018).

Pengadilan mengabulkan banding yang diajukan oleh TUGU dan menyatakan bahwa pihaknya berhak menerima pembayaran dari Citibank atas nilai gugatan yang diajukan, senilai US$ 43,12 juta ditambah nilai bunga sejak 6 Oktober 2006 serta biaya peradilan yang telah dikeluarkan oleh perseroan.