Kilang Hanya Beroperasi 91,3 Persen, Pasokan Minyak AS Menurun

SINAR HARAPAN - Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Rabu 26 April waktu setempat (Kamis WIB) bahwa input mingguan kilang minyak mentah AS rata-rata mencapai 15,8 juta barel per hari selama pekan yang berakhir 21 April, 11.000 barel per hari lebih rendah dari rata-rata minggu sebelumnya.

Data tersebut dipertegas laporan Weekly Petroleum Data yang di akhir pekan lalu menunjukan bahwa kilang beroperasi pada 91,3 persen dari kapasitas operasi.

Selama periode yang sama, produksi bensin naik sementara produksi bahan bakar sulingan turun, masing-masing mencapai rata-rata 10 juta barel per hari dan 4,7 juta barel per hari.

Persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk yang ada di Cadangan Minyak Strategis, turun 5,1 juta barel dari minggu sebelumnya menjadi 460,9 juta barel, sekitar satu persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Total persediaan bensin motor turun 2,4 juta barel dari minggu sebelumnya dan sekitar 7,0 persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Persediaan bensin jadi dan komponen pencampur turun minggu lalu.

Persediaan bahan bakar sulingan turun 0,6 juta barel minggu lalu, dan sekitar 12 persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Persediaan propana/propilena melonjak 3,4 juta barel dari minggu lalu, sekitar 32 persen di atas rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Total persediaan minyak bumi komersial turun 0,4 juta barel pekan lalu.

Total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir mencapai rata-rata 19,8 juta barel per hari, naik 2,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Selama empat minggu terakhir, produk bensin motor yang dipasok mencapai rata-rata 9,1 juta barel per hari, naik 3,9 persen dari periode yang sama tahun lalu.