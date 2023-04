Mau Terbitkan Green Bond, Saham PGEO Mulai Rebound

SINAR HARAPAN - Harga saham Pertamina Geothermal Energy (PGEO) menguat 1,33 persen ke harga Rp760 pada perdagangan sesi pertama siang ini, Rabu 26 April 2023.

Dengan penguatan pada siang hari ini, secara kumulatif dalam 5 hari perdagangan terakhir harga saham PGEO telah menguat 10,95 persen.

Penguatan tersebut juga menjadi rebound setelah sebelumnya sempat anjlok ke harga Rp595.

Tidak hanya itu, tren bullish juga telah dikonfirmasi melalui persilangan MA5 dan MA20 di harga Rp625.

Penguatan harga saham PGEO seiring dengan rencana perseroan yang akan menerbitkan Green Bond sebesar US$400 juta atau setara Rp6 triliun guna melunasi hutang.

Green bond yang diterbitkan PGEO ini menawarkan bunga sebesar 5,15 persen per tahun dengan tenor 5 tahun.

Berdasarkan informasi, dana bersih yang dikantongi perseroan dalam penerbitan green bond ini akan digunakan untuk melunasi seluruh sisa utang PGEO berdasarkan facilities agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara perseroan dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Facility Agent yang akan jatuh tempo pada 23 Juni 2023.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonsia (BEI), Manajemen perseroan mengatakan bahwa green bond itu telah mendapatkan peringkat Baa3 (Stable) dari Moody's dan BBB- (Stable) dari Fitch.

Perseroan dan Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners (JBR) telah menandatangani purchase agreement terkait dengan rencana penerbitan surat utang.

Berdasarkan purchase agreement, Perseroan menunjuk JBR untuk melakukan penawaran dan penjualan surat utang kepada investor di luar wilayah Indonesia. Purchase agreement diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat.

Asal tahu saja, JBR yang dimaksud antara lain Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd., MUFG Securities Asia Limited Singapore Branch, SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited and United Overseas Bank Limited.