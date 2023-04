Pabrik Kelapa Sawit di Bengkulu Mulai Beroperasi Kembali Pekan Depan

SINAR HARAPAN - Pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit setelah libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah mulai pekan depan, Selasa 25 April 2023.

"Satu dari 11 pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini beroperasi mulai tanggal 25 April 2023, sedangkan pabrik lainnya beroperasi paling lama tanggal 2 Mei 2022," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Iwan Cahaya, di Mukomuko, Sabtu 22 April 2023.

Ia mengatakan hal itu berdasarkan jadwal penerimaan tandan buah segar kelapa sawit sebelum dan setelah Idul Fitri 1444 Hijriah.

Ia menyebutkan bahwa dua pabrik minyak kelapa sawit yang beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit pada Selasa (25/4), yakni PT Usaha Sawit Mandiri dan PT Daria Dharma Pratama.

Empat pabrik beroperasi hari Rabu (26/4), yakni PT Surya Andalan Primatama, PT Sentosa Sejahtera Sejati, PT Mukomuko Indah Lestari, dan PT Bumi Mentari Karya.

Kemudian empat pabrik beroperasi hari Kamis (27/4), yakni PT Karya Sawitindo Mas, PT Karya Agro Sawitindo, PT Muko Panen Raya Mandiri, PT Gajah Sawit Sakti, dan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi beroperasi 2 Mei 2023.

Sementara itu, harga sawit di PT KSM sebesar Rp1.890 per kg, harga sawit di PT Muko Muko Indah Lestari sebesar Rp1.920 per kg, PT Sentosa Sejahtera Sejati sebesar Rp1.900 per kg.

Harga sawit di PT Surya Andalan Primatama sebesar Rp1.780 per kg, harga sawit di PT Karya Agro Sawitindo sebesar Rp1.900 per kg, PT Daria Dharma Pratama sebesar Rp1.970 per kg.

Harga sawit di di PT Bumi Mentari Karya sebesar Rp1.940 per kg, Harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit sebesar Rp1.970 per kg, dan di PT Usaha Sawit Mandiri sebesar Rp1.950 per kg.***