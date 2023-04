Indonesia Berpotensi Jadi Negara Tujuan Investasi Manufaktur Global Saat Ini

SINAR HARAPAN - Deputi Bidang Promosi Investasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, mengungkapkan Indonesia berpotensi jadi negara tujuan investasi sektor manufaktur global saat ini.

Dalam sesi conference Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman, Rabu (19/4), Ichwan mengungkapkan pernyataan tersebut karena sejumlah keunggulan Indonesia, di antaranya sebagai negara dengan populasi ke-4 terbesar di dunia yang dapat menyuplai tenaga kerja yang cukup memadai untuk perusahaan-perusahaan global.

“Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Indonesia juga memiliki bonus demografi dengan rata-rata pekerja berumur 30 tahun. Berbeda dengan negara lainnya yang memiliki tenaga kerja yang lebih tua dan cukup sulit untuk mendapatkan tenaga kerja,” katanya dalam keterangan di Jakarta, yang dikutip Sabtu 22 April 2023.

Baca Juga: BliBli Kolaborasi Dengan BPJPH Dukung Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

Ichwan juga menjelaskan bahwa di ASEAN, Indonesia merupakan negara terbesar, baik dari segi populasi maupun ekonomi.

Indonesia juga merupakan negara basis produksi untuk pasar internasional yang berkontribusi sebesar 36 persen terhadap total PDB ASEAN.

Indonesia juga merupakan anggota G20 yang memiliki ketahanan dan pertumbuhan ekonomi, dengan PDB mencapai 1,3 triliun dolar AS dan PDB per kapita melebihi 5.000 dolar AS.

Baca Juga: Disnaker Wajibkan Perusahaan Bayar Upah Lembur Dua kali Upah Jam Kerja di Hari Raya Idul Fitri

Berdasarkan data Bloomberg (April 2023), Indonesia juga merupakan negara yang akan bertahan pada kemungkinan resesi yang akan terjadi di masa depan, dengan persentase kemungkinan resesi hanya sebesar dua persen.

Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk untuk pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), pada 2025, setidaknya 15 persen nikel untuk industri baterai EV akan disuplai dari Indonesia.

“Berangkat dari fakta tersebut, Indonesia adalah negara yang tepat untuk menjadi tujuan investasi sektor manufaktur global,” tutur Ichwan.

Baca Juga: Bapanas: Pendistribusian Bantuan Pangan Beras Capai 151.925 Ton

Untuk mendukung Indonesia sebagai tujuan investasi yang baik, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyiapkan kawasan industri (KI) yang tepat sesuai dengan kebutuhan investor.

Ia menyebut lebih dari 100 KI tersebar di pulau Jawa dan luar Jawa. Kawasan industri di Pulau Jawa diperuntukkan bagi industri berbasis teknologi tinggi dan digital, industri padat karya, dan industri hilir.