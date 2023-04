Sempat Buat Kaget, Pidato Jokowi di Hannover Messe 2023 Dikoreksi Istana

SINAR HARAPAN - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengoreksi pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman.

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi sempat menyebut Indonesia akan menutup seluruh PLTU alias pembangkit batu bara pada 2025.

"Tahun 2025, 23 persen energi berasal dari EBT, tahun 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk," demikian klarifikasi atas pernyataan Jokowi dari Bey, Senin, 17 April 2023.

Sebelumnya, Jokowi berpidato di pembukaan Hannover Messe pada Minggu, 16 April 2023. "Di tahun 2023, 23 persen energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT), dan di tahun 2025 seluruh pembangkit batu bara ditutup," kata Jokowi saat itu.

Pidato mengenai rencana penutupan PLTU ini disampaikan Jokowi saat bicara tentang komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.

Barulah kemudian Jokowi bicara soal penutupan PLTU. “Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kami," kata Jokowi.

Pidato tersebut sempat mengagetkan, pasalnya berbeda dengan komitmen pemerintah selama ini, yaitu pada tahun 2025, barulah akan ada moratorium PLTU sedangkan penutupan PLTU secara keseluruhan baru akan dilakukan pada 2050.

Ditutupnya PLTU di tahun 2050 dapat dipahami, dibandingkan pada tahun 2025 atau kurang dari 3 tahun ke depan, pasalnya transisi energi menuju target bebas emisi karbon membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu.

Untuk mewujudkannya, diperlukan mobilisasi semua sumber keuangan baik dari perusahaan privat ataupun publik.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Pertamina Energy Webinar 2021 lalu, mengatakan bahwa transisi energi dari fosil ke EBT dibutuhkan dana Rp3.500 triliun.

Angka tersebut sangatlah besar, mengingat pendapatan negara per Desember 2022 saja hanya sebesar Rp2.626,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun.