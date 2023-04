Harga CPO Menguat 2,37 Persen, CPO Jambi Ikut Naik

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah (CPO) kontrak April 2023 di bursa Malaysia menguat 2,37 persen dari harga awal pekan 4.122 ringgit per ton ke harga 4.220 ringgit per ton pada akhir pekan ini Jumat 7 April 2023.

Harga CPO dalam sepekan bergerak pada rentang area support dan resistance terkuat 3.695 ringgit per ton dan 4.399 ringgit per ton.

Saat ini, harga CPO masih tetap dalam tren bullish yang dikonfirmasi pada 31 Maret melalui persilangan ma5 dan ma20 di harga 4.076 ringgit.

Dengan demikian, terhitung sejak dikonfirmasinya tren tersebut hingga akhir pekan ini harga CPO kontrak April 2023 telah mengakumulasikan penguatan sebesar 2,3 persen.

Mengekor penguatan tersebut, tim perumus harga tandan buah segar (TBS) menetapkan harga CPO di Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 13 April 2023 menjadi Rp11.483 per kilogram.

Harga ini meningkat sebesar Rp126 dari Rp12.717 di periode sebelumnya.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp27 per kilogram dari Rp2.650 menjadi Rp2.677 per kilogram sedangkan inti sawit juga naik tipis Rp36 per kilogram dari Rp6.180 jadi Rp6.216 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi Sabtu 8 April 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit.

Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.109 per kilogram.

Untuk usia tanam empat tahun Rp2.233 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.338 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.436 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.498 per kilogram.