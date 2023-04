Tinjau Harga Pangan Jelang Lebaran, Jokowi: Banyak Harga Pangan Yang Turun

SINAR HARAPAN - Jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau stok dan Harga komoditas pangan di dua pasar Jakarta, yakni Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2023.

Dari peninjauan tersebut, Jokowi mengatakan banyak Harga barang pangan yang turun saat ini sehingga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat menjelang Lebaran tahun ini.

“Yang jelas Harga banyak yang turun sehingga akan memperkuat daya beli rakyat,” kata Presiden Jokowi di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu 5 Maret 2023.

Baca Juga: Ekspor Timah Babel Turun 71,14 Persen Pada Februari 2023

Jokowi memaparkan banyak komoditas pangan yang mengalami penurunan Harga, seperti telur ayam, daging ayam, beras, hingga komoditas hortikultura, antara lain bawang merah dan cabai.

Berdasarkan pantauan di Pasar Johar Baru, sejumlah komoditas mengalami penurunan Harga, seperti daging ayam yang turun dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp33 ribu per kg.

Kemudian, telur ayam turun dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp29 ribu per kg, cabai rawit turun dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp60 ribu sampai Rp65 ribu per kg.

Baca Juga: Hadapi Lebaran, Bank Syariah Indonesia (BRIS) Siapkan Uang Tunai Rp37,6 Triliun

Bawang merah turun dari Rp60 ribu menjadi Rp40 ribu per kg dan bawang putih dari Rp44 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.

Sementara itu, Harga daging sapi tetap stabil di kisaran Rp140 ribu sampai Rp160 ribu per kg.

Penurunan Harga komoditas tersebut menjadi indikasi positif bagi masyarakat menjelang momentum konsumsi tinggi pada Lebaran Idul Fitri 1444 H.

Baca Juga: Kemenkeu Beberkan Kronologi Dugaan TPPU Emas Batangan Rp189 Triliun

“Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi Harga-Harga turun,” kata Jokowi.

Menurut data BPS, inflasi Maret 2023 yang bersamaan dengan dimulainya periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Bulan Ramadhan, tercatat 0,18 persen (month to month/mtm), atau tidak berbeda jauh dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 0,16 persen (mtm).