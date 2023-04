Walau Catatkan Rugi Bersih, Kas Kimia Farma (KAEF) Masih Positif

SINAR HARAPAN - Kinerja keuangan emiten sektor farmasi, Kimia Farma (KAEF) menurun di sepanjang tahun 2022 membukukan rugi bersih sebesar Rp170,4 miliar.

Padahal di tahun sebelumnya, KAEF berhasil meraih laba bersih sebesar Rp302,27 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa 4 April 2023, KAEF tercatat mengalami penurunan penjualan sebanyak 25,29%, dari Rp12,85 triliun pada 2021 menjadi hanya Rp9,60 triliun pada 2022.

Meski demikian, jumlah laba komprehensif yang dapat didistribusikan pada pemilik entitas induk per akhir 2022 adalah sebesar Rp60,62 miliar.

Angka itu naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp8,36 miliar.

KAEF juga mencacatkan nilai kas dan setara kas senilai Rp2,15 triliun pada tahun 2022, atau naik dari sebelumnya senilai Rp748 miliar pada tahun 2021.

Hal ini didukung dengan diperolehnya dana dari aksi korporasi unlock value anak usaha yang dimiliki KAEF, yaitu PT Kimia Farma Apotek (KFA).

"Kepercayaan investor menjadi bukti adanya prospek positif bagi KAEF dan industri kesehatan di Indonesia, ” ujar Direktur Utama KAEF, David Utama, dalam keterangan yang dikutip Selasa 4 April 2023.

David menjelaskan aksi korporasi unlock value tersebut mendukung modal kerja dan pengembangan bisnis KFA dengan New Bussiness Model with Digitalization.

KAEF mengombinasikan offline dan online store dengan strategi omnichannel, integrasi Apotek-Klinik-Lab Diagnostika, serta New Digital Channel.

Sepanjang tahun 2022 KAEF berhasil menurunkan beban usaha sebesar 5,41 persen atau Rp189 miliar, dibandingkan tahun 2021.