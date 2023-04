Aflatoksin Melampaui Batas, Buah Pala RI Ditolak Uni Eropa

SINAR HARAPAN - Kandungan Aflatoksin pada Buah Pala dari Indonesia telah melampaui batas sehingga menjadi alasan negara Uni Eropa untuk menolak salah satu komoditas unggulan tanah air tersebut.

"Ini menjadi salah satu alasan penolakan dari negara Uni Eropa (UE) terhadap pala Indonesia saat akan diekspor," ujar Analis Perakarantinaan Tumbuhan Ahli Utama Badan Karantina Pertanian Barantan, Antarjo Dikin, dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin 3 April 2023.

Antarjo Dikin menyampaikan hal itu saat memaparkan materinya dalam rapat teknis mitigasi cemaran alfatoksin secara daring.

Ia menjelaskan Aflatoksin merupakan senyawa organik hasil metabolisme sekunder dari jamur Aspergillus sp, yang mempunyai sifat toksik atau racun bagi kesehatan manusia atau hewan.

Ambang batas kadar Aflatoksin total (Aflatoksin B1, B2, G1 dan G2) ≤ 20 μg per kilogram dengan syarat Aflatoksin B1 ≤ 5 μg per kilogram tidak boleh mengandung pengawet, pengharum, dan pewarna.

Menurut dia, hal itu terjadi lantaran sebagian besar pala Indonesia dari perkebunan tradisional yang masih belum memerhatikan mutunya.

"Kemungkinan besar kontaminasi cendawan dan ketidaksesuain produk pun cukup tinggi," kata dia.

Pasalnya, berdasarkan data dari Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) dan Berita Faksimile (BRAFAKS) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di UE mencatat sepanjang 2016 hingga Juli 2022, pala Indonesia mendapatkan Notification of Non-Compliance (NNC) sebanyak 95 persen dari negara UE.

Disebutkan pula dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, total ekspor pala biji tujuan UE sebanyak 6.864 ribu ton dengan jumlah yang dinotifikasi 92.074 ton atau 1,34 persen.

Tercatat pada sistem Barantan, IQFast, jumlah ekspor pala asal Maluku pada tahun 2022 sebanyak 3.114 ton.

Tindak lanjut stabilitas ekspor bebas cemaran Aflatoksin, kata Antarjo, ​​​​​​adalah dengan panen buah tidak menyentuh tanah, penjemuran pala dengan oven, serta pengemasan dengan silika gel dan kemasan kedap udara, kebersihan kontainer.