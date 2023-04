Harga CPO Gagal Breakout, CPO dan TBS Jambi Turun Signifikan

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak Mei 2023 terkoreksi 0,86 persen ke Harga 3.908 ringgit per ton.

Dengan terkoreksinya Harga CPO tersebut, Harga CPO pada pekan ini telah gagal breakout MA20 di 3.947 ringgit Malaysia.

Meski gagal breakout, Harga CPO diakhir pekan ini masih tetap diatas rerata Harga 5 hari di 3.845 ringgit per ton.

Baca Juga: Dukung Pertambangan Berkelanjutan, Agincourt Gandeng Perguruan Tinggi di Indonesia

Hingga akhir pekan Harga CPO kontrak Mei masih tetap dalam tren bearish yang dikonfirmasi pada 13 Maret 2023 melalui persilangan MA5 dan MA20 di Harga 4.145 ringgit.

Tidak hanya itu Harga CPO dalam seepakan juga masih tetap diperdagangkan pada rentang area support dan resistance terkuat yang masing-masing berada pada 3.584 ringgit dan 4.425 ringgit.

Mengekor penurunan Harga tersebut, Harga CPO jambi pun mengalami penurunan signifikan, pada periode yang berakhir 6 April 2023.

Baca Juga: WSBK 2023 Sukses Digelar, Pemkab Lombok: Penyelenggara Belum Bayarkan Pajak Hiburan

Tim perumus Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi jambi menetapkan Harga CPO di jambi pada Harga Rp11.717 per Kg, Harga tersebut turun Rp423 dari periode sebelumnya yang sebesar Rp12,240 per Kg.

"Tim juga telah menyepakati Harga sawit umur 10-20 tahun juga turun Rp143 per kilogram dari Rp2.760 menjadi Rp2.650 per kilogram sedangkan inti sawit juga turun Rp105 per kilogram dari Rp6.285 jadi Rp6.180 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi jambi, Agusrizal, melalui keterangan yang dikutip Minggu 2 April 2023.

Harga TBS ini adalah Harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit di mana Pemerintah Provinsi jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Baca Juga: Prudential - Bank Mandiri (BMRI) Kerja Sama Percepat Klaim Kesehatan

Berikut informasi selengkapnya Harga TBS di jambi

TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.087 per kilogram.

Usia tanam empat tahun Rp2.211 per kilogram,

Usia tanam lima tahun Rp2.314 per kilogram,

Usia tanam enam tahun Rp2.412 per kilogram,

Usia tanam tujuh tahun Rp2.473 per kilogram

Usia tanam delapan tahun senilai Rp2.524 per kilogram,

Usia tanam sembilan tahun Rp2.574 per kilogram,

Usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.650 per kilogram, U

sia 21 hingga 24 tahun Rp2.568 per kilogram,

dan di atas 25 tahun Rp2.445 per kilogram.

Naiknya Harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan Harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.