Pantau Progres Pembangunan, Pengusaha Jepang Sambangi Ibu Kota Negara (IKN)

SINAR HARAPAN - Asosiasi pengusaha Jepang sambangi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara didampingi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ini suatu sinyal yang menggembirakan karena ini adalah kunjungan balasan dari market sounding yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ke Jepang pada akhir bulan Februari lalu,” tutur Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam keterangan yang dikutip Minggu 2 April 2023.

Menurut Agung, seperti yang sering disampaikan oleh Kepala OIKN, Bambang Susantono, bahwa seeing is believeing.

Baca Juga: Prudential - Bank Mandiri (BMRI) Kerja Sama Percepat Klaim Kesehatan

Dengan melihat langsung progres pembangunan di lapangan, para delegasi investor dari Jepang dapat melihat pembangunan terus berjalan.

“Jadi ada kepercayaan karena membangun kepercayaan investor itu paling penting,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa Penasihat Perdana Menteri Jepang, Hiroto Izumi, menuliskan di lembar testimoni: great job.

Baca Juga: Produksi Minyak Meningkat, Energi Mega Persada (ENRG) Raup Untung Rp1 Triliun

Menurutnya ini adalah sebuah testimoni yang sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar.

Oleh sebab itu, ia optimis bahwa kunjungan Jepang kali ini akan ditindaklanjuti secara riil.

Penasihat Perdana Menteri Jepang, Hiroto Izumi, bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, memimpin delegasi Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH), yakni sebuah asosiasi pengusaha Jepang yang bergerak di sektor industri bangunan dan perumahan, untuk melihat langsung progres pembangunan serta potensi investasi yang dapat dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga: Bappebti: Pedagang Emas Digital Kini Disyaratkan Miliki 10 Kg Emas Fisik di Depositori

Dalam kunjungan ini, delegasi Jepang berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana pembangunan IKN terus berjalan.

Para delegasi diajak untuk melihat dengan seksama progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Titik Nol Nusantara, Istana Presiden, dan Hunian Pekerja Konstruksi.