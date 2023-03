Krisis Perbankan Berlanjut, 11 Bank di AS Suntik Dana Penyelamatan US$30 Miliar Kepada First Republic Bank

SINAR HARAPAN--Setelah ambruknya Silicon Valley Bank, kini sebuah bank lagi mengalami kesulitan dan sahamnya jatuh.

Dikabarkan harga harga saham First Republic Bank yang berbasis di San Francisco anjlok dan peringkat kreditnya diturunkan.

Dikabarkan bahwa 11 bank besar AS menjanjikan dana penyelamatan senilai 30 miliar dolar AS ke First Republic Bank untuk menopangnya.



Dana bantuan tersebut berasal dari Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist and U.S. Bank.



"Tindakan bank-bank terbesar Amerika ini mencerminkan kepercayaan mereka pada First Republic dan bank-bank dari semua ukuran, dan itu menunjukkan komitmen keseluruhan mereka untuk membantu bank melayani nasabah dan komunitas mereka," kata sebuah pernyataan dari kelompok bank tersebut.



Tindakan bank mencerminkan kepercayaan mereka pada sistem perbankan negara tersebut, kata pernyataan itu.



"Bersama-sama, kami mengerahkan kekuatan finansial dan likuiditas kami ke dalam sistem yang lebih besar, yang paling dibutuhkan," kata pernyataan itu.



Pengumuman tersebut muncul setelah runtuhnya Silicon Valley Bank dan kekhawatiran bahwa masalah bagi industri perbankan dapat menyebar.



Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (16/3/2023) bahwa dukungan dari sekelompok bank besar "sangat disambut baik, dan menunjukkan ketahanan sistem perbankan."



Perwakilan First Republic Bank menolak berkomentar tentang kesehatan keuangannya atau penurunan peringkat kreditnya, serta kekhawatiran bahwa hal itu dapat membuat lebih banyak nasabah menarik simpanan mereka, menurut sebuah laporan oleh The San Francisco Chronicle.