Capai Ambisi TBS2030, TOBA Bentuk Komite ESG

SINAR HARAPAN - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) membentuk Komite Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan tujuan mengawasi implementasi, kemajuan, dan inisiatif yang berkaitan dengan pencapaian komitmen berkelanjutan Perseroan, Towards a Better Society 2030 (TBS2030).

"Perseroan memahami betapa pentingnya praktik ESG dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dan kami berdedikasi untuk memasukkan praktik ESG ke dalam strategi internal kami dan mencapai ambisi TBS2030," ujar Direktur TOBA Juli Oktarina dalam keterangan yang dikutip Minggu 11 Maret 2023.

Juli menyampaikan komite yang bersifat independen dan bertujuan untuk membantu dewan komisaris tersebut telah dibentuk pada 8 Maret 2023.

Komite ESG dipimpin oleh Komisaris Independen Bambang PS Brodjonegoro sebagai ketua komite, dan anggota komite terdiri atas Judy Lee sebagai perwakilan independen dan Triana Krisandini selaku Head of Sustainability.

Juli mengungkapkan komite ini akan bertugas memberikan panduan tentang tren dan praktik terkemuka ESG, meninjau kemajuan dalam mencapai tujuan TBS2030, memberikan masukan tentang risiko dan peluang ESG, mengevaluasi pelaporan keberlanjutan tahunan, serta mempertimbangkan perspektif para pemangku kepentingan eksternal tentang bisnis.

"Kami dapat memastikan bahwa praktik dan kinerja kami selaras dengan standar internasional dan praktik terbaik dalam ESG. Kami juga percaya bahwa kinerja ESG yang kuat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan kami, termasuk pelanggan, investor, dan karyawan," ujar Juli.

Pihaknya menyampaikan TOBA berkomitmen menjadi pemimpin praktik energi berkelanjutan untuk mencapai tujuan TBS2030, yaitu dengan memangkas emisi karbon, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperbaiki tata kelola perseroan.

Selain itu, emiten tambang baru bara tersebut juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang lebih baik, dan memastikan kesesuaian dengan standar internasional dan praktik terbaik.

"Kami percaya dapat mencapai tujuan kami untuk menjadi pemimpin dalam praktik energi yang berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan," tambah Juli.

Pihaknya menjelaskan komite ESG akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat umum untuk mengevaluasi kinerja ESG perusahaan dan merumuskan strategi yang baik.

"Kami berharap bahwa Komite ESG ini akan memainkan peran independen yang krusial dalam membantu kami mencapai komitmen keberlanjutan kami dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan perseroan," ujar Juli.***