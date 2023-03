Kurs Rupiah Lanjutkan Penurunan pada Pembukaan Perdagangan Pagi Ini

Ilustrasi (dok)

SINAR HARAPAN--Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi, menurun 50 poin atau 0,32 persen ke posisi Rp15.483 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.433 per dolar AS.

Ini melanjutkan penurunan kurs yang terjadi kemarin ketika rupiah ditransaksikan antarbank di Jakarta turun, dipengaruhi oleh imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) yang menurun.



Mengutip dari Antara, analis DCFX Futures, Lukman Leong, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa rupiah diperkirakan berpotensi rebound oleh imbal hasil obligasi AS yang mulai turun.

Lukman juga menambahkan imbal hasil obligasi AS tenor dua tahun turun ke 5,047 persen dan tenor 10 tahun ke 3,974 persen. Namun, rebound rupiah akan terbatas, sementara investor cenderung menunggu data penting besok yaitu tenaga kerja AS atau Non-farm Payroll (NFP) yang diperkirakan akan kuat.