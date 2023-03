Rupiah Merosot Lagi, Hari Ini Melemah ke Posisi Rp15.457 per Dolar AS

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal perdagangan hari ini, Kamis 9 Maret 2023, merosot kembali dipengaruhi oleh imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) yang menurun.



Pelemahan rupiah terjadi sebesar 19 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp15.457 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan hari sebelumnya Rp15.438 per dolar AS.



Mengutip dari ANTARA, analis DCFX Futures, Lukman Leong, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa rupiah diperkirakan berpotensi rebound oleh imbal hasil obligasi AS yang mulai turun.

Lukman juga menambahkan imbal hasil obligasi AS tenor dua tahun turun ke 5,047 persen dan tenor 10 tahun ke 3,974 persen. Namun, rebound rupiah akan terbatas, sementara investor cenderung menunggu data penting besok yaitu tenaga kerja AS atau Non-farm Payroll (NFP) yang diperkirakan akan kuat.



Berdasarkan serangkaian data ekonomi yang kuat dari Amerika Serikat pada minggu-minggu sebelumnya, terdapat tekanan inflasi yang terus-menerus.

Hal ini menyebabkan Ketua Bank Sentral AS atau The Fed, Jerome Powell, mengatakan pada Selasa (7/3/2023) bahwa Fed kemungkinan akan perlu menaikkan suku bunga lebih dari yang diharapkan, dan bersiap untuk bergerak dalam langkah yang lebih besar.

Pedagang bergegas untuk mengubah kecepatan kenaikan suku bunga yang lebih agresif setelah komentar Powell, dengan dana berjangka Fed sekarang menyiratkan peluang 70 persen Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan ini, naik dari hanya sekitar 9,0 persen sebulan lalu.



Suku bunga AS juga diperkirakan bertahan di atas 5,5 persen hingga akhir tahun.



Lukman memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah di kisaran Rp15.400 per dolar AS hingga Rp15.500 per dolar AS.***