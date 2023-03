Harga CPO Malaysia Melesat, Harga CPO Jambi Ikut Naik

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah (CPO) kontrak April 2023 di bursa Malaysia dalam sepekan melesat 4,2 persen dari harga 4.168 ringgit per ton di awal pekan ke harga 4.343 ringgit per ton di akhir perdagangan pekan ini.

Tren harga CPO masih tetap bullish dan hingga akhir pekan ini masih diatas area resistance yang di tembus pada 16 Februari di harga 4.035 ringgit per ton.

Perlu diketahui, posisi harga CPO saat ini berada di atas rerata 5 hari di 4.230 ringgit dan rerata 20 hari di 4.086 ringgit.

Berdasarkan pergerakan harga dalam sepekan, harga CPO kontrak Maret 2023 masih mencermati area support 1 (S1) di 4.191 ringgit, support 2 (S2) di 4.040 ringgit dan support 3 (S3) di 3.889 ringgit. Sedangkan area resistance 1 (R1) di 4.447 ringgit, resistance 2 (R2) di 4.551 ringgit, dan resistance 3 (R3) di 4.699 ringgit.

Dengan area pivot pada 4.295 ringgit. Penguatan tersebut juga turut mengerek naik harga CPO Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 9 Maret 2023.

Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menetapkan harga CPO menjadi Rp12.331 per kilogram, harga tersebut naik Rp579 per kilogram dari Rp11.742 pada periode sebelumnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal di Jambi, Minggu 5 Maret 2023, mengatakan bahwa tim juga menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp133 per kilogram dari Rp2.622 menjadi Rp2.755 per kilogram, sedangkan inti sawit juga naik Rp303 per kilogram dari Rp5.614 jadi Rp5.917 per kilogram.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit, dimana Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit di setiap kabupaten.

Harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.174 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp2.299 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.406 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.508 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.572 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.624 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.677 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.755 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.669 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.540 per kilogram.

Naiknya harga TBS dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.