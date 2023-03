Mau Kuliah Ke Jepang Gratis Plus Tunjangan? Cek Persyaratan Ajinomoto Scholarship 2024!

SINAR HARAPAN - PT Ajinomoto Indonesia melalui program Ajinomoto Scholarship 2024 kembali membuka pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang.

Ajinomoto Scholarship adalah program beasiswa yang disediakan oleh Yayasan Beasiswa Ajinomoto. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan bagi mahasiswa Indonesua yang sedang menempuh pendidikan di universitas atau institusi pendidikan tinggi di Jepang dalam bidang ilmu alam, teknik, dan bidang terkait lainnya.

Melalui program Ajinomoto Scholarship 2024 dari Ajinomoto Foundation, Anda bisa mendapatkan beasiswa pascasarjana di 7 universitas bergengsi di Jepang.

Seperti, Universitas Tokyo, Universitas Kyoto, Universitas Nagoya, Institut Teknologi Tokyo, Universitas Ochanomizu, Universitas Waseda dan Universitas Nutrisi Kagawa.

Beasiswa ini mencakup biaya kuliah, biaya hidup, biaya perjalanan pulang pergi dari negara asal ke Jepang, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan studi.

Berdasarkan Ajinomoto Scholarship tahun sebelumnya, peserta mendapatkan biaya tunjangan hidup sebanyak 150.000 Yen per bulan (sekitar Rp17 juta) selama 1 tahun untuk program Research Student at graduate school.

Lalu, tunjangan hidup sebanyak 180.000 Yen (sekitar Rp21 juta) per bulan selama 2 tahun untuk program Master's Course Student at graduate school serta biaya pendaftaran, kuliah, dan ujian.

Tidak hanya itu, beasiswa tersebut juga mencakup biaya transportasi (one-way) dari Indonesia ke Jepang.

Program Ajinomoto Scholarship juga memberikan kesempatan kepada para penerima beasiswa untuk menghadiri berbagai kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Beasiswa Ajinomoto, seperti seminar dan kunjungan industri.

Jika Anda berminat, berikut persyaratan Ajinomoto Scholarship 2024.

1.Warga Negara Indonesia (wajib)