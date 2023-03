Baru IPO, Saham HILL Langsung Betah di Zona Hijau

SINAR HARAPAN - Harga saham perusahaan kontraktor tambang batu bara, PT Hillcon (HILL) pada sesi pertama perdagangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus diperdagangkan di zona hijau pada rentang Rp1.270 dan Rp1.380.

Hingga siang hari ini sebanyak 53,4 juta saham HILL telah diperdagangkan dengan nilai mencapai Rp70,78 miliar

Direktur Utama HILL, Hersan Qiu, mengatakan bahwa pihaknya optimis bahwa HILL dapat menjadi perusahaan jasa pertambangan nikel terdepan dan turut berkontribusi dalam pengembangan industri nikel di Indonesia.

Dia menjelaskan dana hasil IPO akan digunakan untuk mendukung perkembangan bisnis entitas anak perusahaan yaitu PT Hillconjaya Sakti (HS), dengan rincian 55 persen untuk modal kerja terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk biaya bahan bakar, biaya overhead, serta pemeliharaan seluruh alat-alat berat.

Sisanya, 45 persen akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional berupa alat berat, seperti main fleet dan supporting fleet, serta sarana penunjang lainnya.

HILL menerbitkan sebanyak 442,3 juta saham baru atau 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan harga penawaran sebesar Rp.1.250 per saham.

Saham HILL dibuka naik 2,0 persen ke posisi Rp1.275 dari harga penawaran Rp.1.250 per lembar saham, serta berada di level tertinggi Rp1.310 per saham dan level terendah Rp1.270 per saham.

Total frekuensi perdagangan 91 kali dengan volume perdagangan 25.021 saham dan nilai transaksi harian Rp3,21 miliar.

Hersan melanjutkan IPO HILL perseroan berhasil menarik minat berbagai investor asing maupun domestik untuk terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak lima kali dengan total pemegang saham lebih dari sembilan ribu investor.

"Dengan dukungan lebih dari sembilan ribu investor, kami berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan dan terus meningkatkan kinerja perusahaan,"ujarnya.

Berdiri pada tahun 1995, Hillcon memulai usaha sebagai penyedia layanan konstruksi sipil, kemudian melebarkan sayapnya ke bidang jasa pertambangan batubara pada 2008 dan jasa pertambangan nikel pada 2013.