Terancam Subsidi IRA Amerika Serikat, Eropa Pertimbangkan Dana Baru

SINAR HARAPAN - Eropa tengah dalam ancaman program subsidi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang tercakup dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA).

Pasalnya, Bank Investasi Eropa (EIB) menilai program subsidi tersebut sangatlah menguntungkan bagi perusahaan Eropa yang kini telah dalam tekanan keuangan untuk memindahkan produksinya ke Amerika Serikat.

Untuk itu, guna menjaga perekonomian kawasan, saat ini EIB sedang mempertimbangkan pembentukan sebuah dana baru agar perusahaan tersebut dapat tetap melakukan produksinya di Eropa.

"Selama krisis COVID-19, kami menyiapkan dana jaminan yang memastikan kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan di 22 negara anggota Uni Eropa (UE)," kata Presiden EIB Werner Hoyer dalam wawancara dengan majalah Spiegel Jerman, yang diterbitkan pada Selasa 29 Februari waktu setempat (Selasa malam WIB).

"Itu bisa menjadi model penjaminan dana serupa untuk mengamankan industri Eropa," katanya.

Banyak perusahaan di Eropa "di bawah tekanan kuat untuk memindahkan produksi mereka dan khususnya departemen pengembangan mereka ke Amerika Serikat," kata Hoyer. Ketakutan Uni Eropa bahwa IRA akan menarik investasi hijau dari Eropa ke Amerika Serikat "beralasan."

Paket 369 miliar dolar AS adalah investasi tunggal terbesar dalam "inisiatif hijau" dalam sejarah AS. Tujuan resminya adalah pengurangan 40 persen emisi gas rumah kaca AS pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa IRA juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas di pasar internasional di bawah panji perlindungan iklim dan tindakan anti-inflasi.

IRA adalah "peringatan yang harus kita dengar," kata Hoyer kepada Spiegel.

Namun demikian, perlombaan subsidi yang luas dengan Amerika Serikat harus dihindari, tambahnya.

"Saya skeptis jika negara-negara Uni Eropa sekarang ingin menghujani ekonomi dengan uang dengan kaleng air besar," kata Hoyer. Sebaliknya, Uni Eropa harus menanggapi dengan bantuan terarah yang memungkinkan lompatan teknologi.