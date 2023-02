Harga CPO Lanjut Bullish, CPO Jambi Naik Signifikan

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kontrak maret 2023 di bursa Malaysia naik 1,11 persen dalam sepekan, mengekor penguatan tersebut harga CPO Provinsi Jambi pada periode yang berakhir 3 Maret 2023 pun ikut terangkat naik.

Harga CPO di bursa Malaysia dalam sepekan naik 1,11 persen dari harga 4.110 ringgit per ton di awal pekan 20 Februari menjadi seharga 4.156 ringgit per ton diakhir perdagangan pekan ini 24 Februari 2023.

Sepanjang pekan ini, harga CPO masih tetap melanjutkan tren bullish yang dikonfirmasi pada 9 Februari melalui persilangan ma5 dan ma20 di harga 3.884 ringgit per ton.

Tren bullish tersebut bahkan membawa harga CPO terbang menembus area resistance 4.017.

Sementara itu Tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi menetapkan harga CPO Rp11.742 per kilogram, harga tersebut naik Rp306 dari periode sebelumnya yang seharga Rp11.436 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp171 per kilogram dari Rp2.551 menjadi Rp2.622 per kilogram sedangkan inti sawit juga naik Rp218 per kilogram dari Rp5.396 jadi Rp5.614 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi Sabtu 26 Februari 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp2.069 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp2.188 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.290 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.387 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.448 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.498 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.548 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.622 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.540 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.418 per kilogram.

Naikknya harga TBS dan cpo tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga cpo, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS ini sendiri bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.