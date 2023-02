Aset Bank Mega Bernilai Rp 141,75 Triliun, Laba Bersih Tahun lalu Rp4,05 triliun

Kostaman mengungkapkan beberapa rasio perbankan Bank Mega pun membaik, seperti tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) yang tercatat sebesar 4 persen, tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity/ROE) sebesar 23,15 persen, dan rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 68,04 persen.