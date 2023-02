INA dan Silk Road Fund resmi jadi investor strategis Kimia Farma

Ilustrasi (dok)

SINAR HARAPAN--Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) resmi mengumumkan penyelesaian transaksi investasi terhadap PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Kimia Farma Apotek (KFA), yang merupakan investasi pertama kedua pihak di industri kesehatan Indonesia.





Artikel ini telah tayang di

Author: Iim Fathimah Timorria

Editor : Pandu Gumilar



Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:

Android:

iOS: nvestasi ini terjadi seiring dengan pelaksanaan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp333,23 miliar dalam bentuk penerbitan obligasi wajib konversi (OWK). INA dan SRF merupakan investor strategis KAEF dan KFA dengan mengambil bagian atas penerbitan OWK KAEF dan mengambil bagian 40 persen saham pada anak perusahaannya, KFA.Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "INA dan SRF China Suntikkan Rp333,23 Miliar ke Kimia Farma (KAEF)", Klik selengkapnya di sini: https://market.bisnis.com/read/20230223/192/1631160/ina-dan-srf-china-suntikkan-rp33323-miliar-ke-kimia-farma-kaef Author: Iim Fathimah TimorriaEditor : Pandu GumilarDownload aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS SINAR HARAPAN--Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund ( SRF ) resmi mengumumkan penyelesaian transaksi investasi terhadap PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Kimia Farma Apotek (KFA), yang merupakan investasi pertama kedua pihak di industri kesehatan Indonesia.

"Melalui penyelesaian transaksi investasi ini, INA dan SRF resmi menjadi investor strategis KAEF dan KFA dengan mengambil bagian atas penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) KAEF, dan mengambil bagian 40 persen saham pada anak perusahaannya, KFA," ujar Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.





Artikel ini telah tayang di

Author: Maria Elena

Editor : Feni Freycinetia Fitriani



Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:

Android:

iOS: Indonesia Investment Authority (INA) bersama dengan Silk Road Fund ( SRF ) dari China menandatangani kerangka kerja sama investasi (investment framework agreement/IFA) untuk memfasilitasi kerja sama investasi antara kedua negara di Indonesia. Nilai investasi berkisar 20 miliar yuan (RMB) atau setara dengan Rp44,8 triliun.Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Silk Road Fund China dan INA Teken Kerja Sama Investasi Rp44,8 Triliun ", Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20220704/9/1551138/silk-road-fund-china-dan-ina-teken-kerja-sama-investasi-rp448-triliun Author: Maria ElenaEditor : Feni Freycinetia FitrianiDownload aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS

Melalui portofolio layanan KFA yang mencakup lebih dari 1.200 apotek dan 450 klinik dan laboratorium, dia menyebut INA siap untuk mendukung ambisi pertumbuhan KAEF dan KFA menjadi mitra kesehatan nomor satu bagi masyarakat Indonesia.



"INA bertujuan mengakselerasi akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia, mengoptimalkan jaringan ritel dan saluran distribusi, serta mempercepat digitalisasi sistem layanan kesehatan untuk mencapai segmen pasien dan pelanggan yang lebih luas," ujar Ridha.



Dia melanjutkan kesepakatan ini sejalan dengan tujuan untuk mencapai tingkat pelayanan dan kualitas kesehatan kelas dunia, yang mana pengembangan sistem Cakupan Kesehatan Universal telah memajukan hampir semua aspek rantai nilai industri layanan kesehatan di Indonesia,



Dalam kesempatan sama, Chairwoman of The Board of Directors SRF Zhu Jun menyampaikan pihaknya akan menyediakan sumber daya yang efektif untuk mendukung KAEF dan KFA, agar keduanya dapat mempertajam keunggulan mereka, dan menangkap peluang di industri kesehatan Indonesia.



Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan aksi korporasi ini menunjukkan spirit Bio Farma Group yang fokus dalam mendukung perkembangan ekosistem kesehatan di Indonesia.



Sedangkan, Direktur Utama KAEF David Utama menyebut right issue KAEF dan upaya meningkatkan nilai (unlock value) KFA adalah langkah strategis untuk mendukung kinerja perusahaan, terutama untuk pengembangan industri kesehatan.