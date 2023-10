Trade Expo Indonesia Masuki Hari ke-4 , Kemendag Catat Kontrak Dagang 8,5 Miliar AS

SINAR HARAPAN-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatatkan kontrak dagang senilai 8,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp128 triliun pada hari keempat penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-38 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Sabtu (21/10).

Didi Sumedi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag mengatakan angka ini berasal dari penandatanganan 27 nota kesepahaman (MoU) dan satu Letter of Intent (LoI) antara eksportir Indonesia dan pembeli internasional dari lima negara.



"Nilai penandatanganan kontrak dagang hari keempat tercatat sebesar 8,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp128 triliun. Kami terus mendorong semakin banyak kontrak dagang untuk dihasilkan dalam TEI tahun ini," ujar Didi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 22 Oktober 2023.

Baca Juga: LRT Jabodebek Diskon 50 Persen! Optimalkan Layanan, Kemenhub Terapkan Tarif Promo Baru



Didi menyebutkan para buyer internasional dalam MoU dan LoI tersebut berasal dari Hungaria, Mesir, Qatar, Tiongkok dan India.

Produk yang termasuk dalam kontrak dagang meliputi dekorasi rumah, biji kopi mentah, sarang burung walet, keripik, pakaian, camilan, investasi produk kesehatan dan batu bara.



Terdapat juga produk setengah jadi seperti feronikel, baja tahan karat canai dingin, dan bijih nikel laterit. Selain itu, terdapat juga kontrak jasa tenaga kerja.

Baca Juga: Bukan Cuma Konflik di Gaza, Ini Penyebab Harga Minyak Mentah Masih Bergejolak



"Kami berharap masih ada kontrak-kontrak dagang yang terjadi hingga pameran fisik berakhir," kata Didi.



Pada penyelenggaraan hari pertama, Rabu (18/10), TEI berhasil mencatatkan 4,9 miliar dolar AS dari 99 kontrak dagang. Di hari kedua, Kamis (19/10), nilai kontrak dagang yang didapat sebesar 625 juta dolar AS atau sekitar Rp9,3 triliun dari 60 penandatanganan MoU.



Sementara pada hari ketiga, Jumat (20/10), TEI berhasil mencatatkan nilai kontrak dagang sebesar 63,3 juta dolar AS atau senilai Rp950 miliar.

Baca Juga: Impor Diperketat, Bisnis Jastip Pun Turut Dipantau



Kemendag memiliki target TEI untuk tahun 2023 ini sebesar 11 miliar dolar AS. Pada penyelenggaraan TEI 2022, angka yang berhasil dicatatkan selama acara berlangsung besar 15,83 miliar dolar AS dari target 10 miliar dolar AS.***