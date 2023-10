Sempat Tertekan di Awal Pekan, Harga CPO Malaysia dan Jambi Kompak Naik

SINAR HARAPAN-Harga kontrak minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di bursa Malaysia mengalami kenaikan mingguan pada perdagangan akhir pekan ini didorong oleh data ekspor yang kuat dan kenaikan harga minyak mentah yang mengimbangi penurunan harga minyak pesaingnya.

Kontrak minyak kelapa sawit patokan untuk pengiriman bulan Januari di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik sebanyak 0,35%, menjadi 3.771 ringgit ($791,40) per metrik ton, dan berakhir ditutup menguat 0,35 persen dalam sepekan.

"Harga minyak kelapa sawit berada di bawah tekanan sepanjang hari, namun berhasil mengurangi kerugian dan ditutup sedikit lebih tinggi berkat ekspor yang menjanjikan meskipun prospek produksi masih tidak pasti," kata Sathia Varqa, analis senior dari Fastmarkets Palm Oil Analytics.

Baca Juga: Gunakan RDF, SMGR Bisa Untung Dua Kali

Harga CPO bergerak dibawah tekanan dalam sepekan, namun berhasil ditutup menguat tipis didorong oleh prospek ekspor yang lebih baik, meski prospek produksi masih dalam ketidakpastian.

Bukan tanpa alasan, mengutip data dari AmSpec Agri Malaysia dan Intertek Testing Services, ekspor produk CPO Malaysia untuk periode 1-20 Oktober meningkat antara 7,9 persen hingga 9,9 persen.

Sejalan dengan kenaikan harga CPO Malaysia, tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi pun menetapkan harga CPO naik Rp137 per kilogram dari Rp10.446 menjadi Rp10.583 per kilogram untuk periode 20-26 Oktober 2023.

Baca Juga: Awas Macet! Ada Perbaikan di 4 Titik Jalan Tol Jakarta-Cikampek

"Tim juga telah menyepakati harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umur 10-20 tahun naik Rp138 per kilogram dari Rp2.322 menjadi Rp2.350 per kilogram sedangkan inti sawit juga naik tipis Rp18 per kilogram dari Rp935 jadi Rp4.953 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal di Jambi Sabtu 21 Oktober 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Kenaikan harga CPO dipicu oleh, naiknya permintaaan dari India dan China.

Baca Juga: Bursa CPO Resmi Catat 100 Metrik Ton Diperdagangkan Pada Transaksi Perdana

"Momemtum bullish dalam minyak mentah dan permintaan yang terus berlanjut dari India dan China telah membatasi penurunan harga minyak kelapa sawit," kata Anilkumar Bagani, kepala riset komoditas dari Sunvin Group yang berbasis di Mumbai.

Sebagai informasi, Bursa CPO Indonesia memulai perdagangan kontrak minyak kelapa sawit spot pertama pada hari Jumat (20/10), sebagai bagian dari upaya produsen minyak terbesar di dunia untuk menciptakan harga patokan yang kredibel.

Sementara itu, mengenai harga TBS di Provinsi Jambi usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.855 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp1.961 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.053 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.139 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.194 per kilogram.