PLN Teken MoU dengan 9 Perusahaan China Kembangkan EBT Pada Momen ICBF China 2023

SINAR HARAPAN - PT PLN (Persero) berhasil teken Mou dengan sembilan perusahaan terkait pengembangan EBT di Indonesia pada momentum Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing, China.

Melalui keterangan pers yang dikutip Kamis 19 Oktober 2023, disebutkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan langsung kesepakatan dengan dua perusahaan besar energi bersih asal China di sela kunjungan kerja bertemu Presiden China, Xi Jinping, 15-18 Oktober 2023.

Selain dua MoU tersebut, PLN juga meneken tujuh MoU lainnya, antara lain dengan The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment, dan China Energy International Group dengan total nilai valuasi kerja sama (termasuk pendanaan) sebesar 54 miliar lebih dollar Amerika.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kunjungannya ke Beijing untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan China.

Tiga isu prioritas yang diusung dalam pertemuan ini terkait ekspor, investasi dan ketahanan pangan.

"Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan China antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan," ungkap Presiden.

PLN mengambil peran penting dalam peningkatan investasi antara China dan Indonesia dalam sektor energi untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan State Grid Corporation of China (SGCC) dan Trina Solar China dalam pengembangan smart grid sebagai backbone kelistrikan energi bersih di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang juga mendampingi Presiden Jokowi di forum China-Indonesia Business Forum 2023 di Beijing, mengatakan PLN merasa terhormat dengan kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan energi kelas dunia yang ada di China.

Dengan adanya forum ini, dirinya melihat partnership antarpihak akan semakin kuat.

Darmawan mengatakan kerja sama dengan SGCC merupakan wujud kolaborasi bersama untuk dapat bergerak maju dalam transisi energi.