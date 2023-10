Gopay Kolaborasi dengan Bank Jago Luncurkan GoPay Tabungan by Jago: Permudah Kebutuhan Finansial Masyarakat

SINAR HARAPAN - Bank Jago berkolaborasi dengan anak usaha GoTo Financial, GoPay, meluncurkan produk baru GoPay Tabungan by Jago guna menjangkau nasabah yang lebih luas, khususnya dari kalangan yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked.

Presiden Unit Bisnis Financial Technology GoTo, Hans Patuwo mengatakan produk baru tersebut merupakan kolaborasi layanan uang elektronik (e-money) dan bank digital yang diharapkan dapat semakin mempermudah kebutuhan finansial sehari-hari masyarakat.

“GoPay Tabungan by Jago menjawab tantangan masyarakat unbanked. GoPay Tabungan by Jago adalah rekening transaksi sehari-hari pertama di Indonesia yang menggabungkan layanan uang elektronik (e-money) yang simpel dengan keunggulan bank,” kata Hans Patuwo dalam konferensi pers peluncuran GoPay Tabungan by Jago di Jakarta, kemarin Rabu (18/10).

Baca Juga: Harga Emas Antam Melonjak Naik Rp12.000 Per Gram Hari Ini, Update Harga Terkini di Sini

Dalam pemaparannya, Hans mengutip data dari Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa saat ini ada sekitar 97 juta penduduk Indonesia yang masih belum tersentuh layanan perbankan (unbanked).

Berdasarkan riset Bank Dunia (Global Findex Database 2021), sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat di antaranya lokasi bank yang cukup jauh, keterbatasan uang, dan biaya administrasi yang mahal.

Oleh karena itu, menurutnya, produk baru GoPay itu menjadi suatu potensi untuk mendorong inklusivitas dengan kemudahan yang ditawarkan.

Baca Juga: Rupiah Melemah Lagi di Tengah Sentimen Risk Off Pasar Atas Pernyataan Hawkish The Fed

Ia menjelaskan bahwa GoPay Tabungan by Jago memberikan berbagai manfaat antara lain, yang pertama layanan GoPay yang simpel.

Melalui aplikasi GoPay atau Gojek, pengguna dapat mengubah saldo GoPay menjadi GoPay Tabungan by Jago dalam dua menit.

Kedua, produk baru tersebut menawarkan keunggulan bank. Pengguna bisa menikmati saldo yang bertumbuh dengan bunga 2,5 persen per tahun.

Baca Juga: Sempat Diberitakan Kritis, Menko Marves Luhut Kian Membaik dan Segera Beraktivitas Kembali

Selain itu, tidak ada batasan maksimal saldo dan pengguna bisa transaksi dengan nilai berapapun. GoPay Tabungan by Jago juga aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketiga, tidak adanya minimum saldo dan biaya administrasi bulanan yang ditetapkan. Pengguna juga bisa memanfaatkan gratis transfer ke bank mana saja lewat aplikasi GoPay.