Rupiah Melemah Lagi di Tengah Sentimen Risk Off Pasar Atas Pernyataan Hawkish The Fed

SINAR HARAPAN - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis 19 Oktober 2023 pagi melemah sebesar 0,43 persen atau 68 poin menjadi Rp15.798 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.730 per dolar AS.

Analis pasar mata uang Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah terhadap dolar AS, yang rebound di tengah sentimen risk off pasar karena pernyataan hawkish dari pejabat The Fed Christopher J Waller dan John Williams.

"Waller mengatakan The Fed walau tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan November 2023, namun bisa saja menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya. Sedangkan, Williams melihat suku bunga The Fed akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama," kata dia di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023.

Baca Juga: Sempat Diberitakan Kritis, Menko Marves Luhut Kian Membaik dan Segera Beraktivitas Kembali

Faktor lain dari pelemahan rupiah adalah sikap investor yang mengantisipasi pidato yang lebih hawkish dari Kepala The Fed Jerome Powell pada malam ini.

Powell diperkirakan memberikan pernyataan yang lebih hawkish mengingat data ekonomi AS yang masih kuat dan inflasi yang tidak turun sesuai harapan.

Data penjualan ritel AS mengalami peningkatan 0,7 persen month to month (mtm) dengan ekspektasi 0,3 persen dan naik 3,8 persen year on year (yoy) dengan ekspektasi 1,5 persen.

Baca Juga: Terus Diborong Investor, Saham BREN Kena Radar UMA

"Melihat dari kondisi internal, investor menantikan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diprediksi akan mempertahankan kebijakan tingkat suku bunga," ungkap Lukman.***