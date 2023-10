Jajaki Peluang Kerja Sama Industri, Kemenperin Bertemu Perusahaan Prancis

SINAR HARAPAN-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertemu dengan sejumlah perusahaan asal Prancis guna dan menjajaki potensi kerjasama industri.

Hal itu dilakukan dalam rangkaian acara bisnis yang diadakan dalam Fête de l’Archipel di Paris, Prancis, yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Eko S.A Cahyanto, Direktur Jenderal Kerja Sama, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, turut hadir dalam forum bisnis tersebut, dirinya juga melakukan pertemuan satu lawan satu dengan beberapa perusahaan Prancis, termasuk ARCHETYPE Group, THALES, KSAPA, HDF Energy, Energy Pool, Flying Whales, dan Michelin.

“Dengan berbagai langkah strategis ini, Indonesia bertekad memajukan sektor industri dan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global,” ujar Eko dalam keterangan di Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023.

Selain itu, dilakukan pula one-on-one meeting antara perusahaan Indonesia dan Prancis, yaitu PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT YPTI) dan Airbus, serta PT Free The Sea dengan KSAPA dan Thales.

Dalam forum bisnis tersebut, pihak Indonesia memberikan pandangan strategis yang mencakup sejumlah isu penting. Salah satu poin yang diungkapkan adalah peran penting industri manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dibuktikan dengan kinerja industri manufaktur di Indonesia pada triwulan II 2023 mampu memberikan kontribusi sebesar 16,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor industri juga berhasil memberikan kontribusi pada penerimaan pajak (27,4 persen), investasi (37,8 persen), dan ekspor nasional (71,09 persen).

Bank Dunia mencatat perkembangan positif dalam pendapatan nasional, dengan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia naik sebesar 9,83 persen menjadi 4.580 dolar AS pada tahun 2022.

Proyeksi lebih lanjut menunjukkan peningkatan GNI per kapita menjadi 5.550 dolar AS pada tahun 2025 dan target PNB per kapita mencapai 30.300 dolar AS pada tahun 2045.

Pemerintah memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagai panduan utama, mencakup 10 industri prioritas yang terbagi menjadi industri hulu, pendukung, dan industri hilir, dengan fokus pada sektor-sektor seperti industri hulu berbasis agro, mineral dasar logam dan non logam, serta minyak dan gas.

Sebaran kawasan industri di Indonesia disesuaikan dengan potensi sumber daya alam, termasuk Sumatera yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya, Kalimantan yang berorientasi hijau dan energi terbarukan, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua yang memanfaatkan sumber daya seperti nikel dan gas.

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan modal besar bagi pengembangan industri dalam negeri untuk mendukung konten lokal.