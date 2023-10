Impor Migas Meningkat di Tengah Penurunan Nilai Impor Indonesia Sebesar 8,15 Persen

SINAR HARAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada bulan September 2023, nilai impor Indonesia mencapai 17,34 miliar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 8,15 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Amalia Adininggar Widyasanti, Pelaksana Tugas Kepala BPS, menjelaskan bahwa nilai impor pada bulan September 2023 juga mengalami penurunan sebesar 12,45 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Impor migas senilai 3,33 miliar dolar AS, naik sebesar 25,04 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu impor nonmigas senilai 14,01 milyar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 13,60 persen," kata Amalia saat konferensi pers Rilis Berita Statistik di Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Amalia juga menjelaskan bahwa penurunan impor nonmigas pada bulan September 2023 disebabkan oleh penurunan impor dalam kategori mesin dan perlengkapan elektrik serta komponennya yang mengalami penurunan sebesar 17,95 persen.

Selain itu, ada juga penurunan dalam kategori mesin dan peralatan mekanis serta komponennya yang turun 11,89 persen, serta ampas dan sisa industri makanan yang turun sebesar 39,02 persen.

"Sementara itu, peningkatan impor migas sebesar 25,04 persen disebabkan oleh peningkatan impor minyak mentah yang naik sebesar 94,40 persen." tambah Amalia.

Penurunan terbesar dalam nilai impor barang nonmigas pada bulan September 2023 dibandingkan dengan bulan Agustus 2023 adalah terjadi pada kategori mesin dan perlengkapan elektrik serta komponennya senilai 401,7 juta dolar AS (17,95 persen).

Sementara itu, peningkatan impor terbesar terjadi pada garam, belerang, batu, dan semen, dengan kenaikan sebesar 33,3 juta dolar AS (43,27 persen).

Secara total, nilai impor dari bulan Januari hingga September 2023 mencapai 164,52 miliar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 8,34 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Amalia menjelaskan impor nonmigas mencapai 138,76 miliar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 6,52 persen. Sedangkan impor migas mencapai 25,76 miliar dolar AS, mengalami penurunan sebesar 17,02 persen."

BPS juga mencatat bahwa tiga negara terbesar sebagai pemasok barang impor nonmigas selama periode Januari–September 2023 adalah Tiongkok dengan nilai impor sebesar 45,68 miliar dolar AS (32,92 persen), Jepang sebesar 12,36 miliar dolar AS (8,91 persen), dan Thailand sebesar 7,71 miliar dolar AS (5,55 persen).