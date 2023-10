BI: Kegiatan Usaha dan Industri Manufaktur Kuat Selama Triwulan III/2023

SINAR HARAPAN--Kinerja kegiatan dunia usaha dan industri manufaktur di dalam negeri pada triwulan III 2023 tetap kuat, demikian hasil survei Bank Indonesia (BI) yang dirilis Jumat (13/10/2023) ini.



Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan perkembangan tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 15,65 persen.



Kinerja kegiatan usaha yang tetap kuat didukung oleh kinerja beberapa lapangan usaha (LU) yang meningkat, termasuk LU pertambangan dan penggalian karena faktor musiman, LU industri pengolahan didukung oleh permintaan yang masih terjaga, serta LU konstruksi seiring masih berlangsungnya proyek domestik.



Sejalan dengan kinerja kegiatan dunia usaha yang kuat, kapasitas produksi terpakai pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 75,17 persen, meningkat dari 74,88 persen pada triwulan sebelumnya.



Sementara itu, penggunaan tenaga kerja tetap berada dalam fase ekspansi meski melambat dan kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, meski tidak setinggi triwulan sebelumnya.



Erwin menuturkan pada triwulan IV 2023, responden memperkirakan kegiatan usaha masih tumbuh kuat dengan SBT sebesar 13,08 persen.



Kegiatan usaha yang tetap kuat diproyeksikan terjadi pada LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor, LU transportasi dan pergudangan, serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum didorong permintaan dalam negeri yang meningkat pada periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Industri manufaktur

Bank Indonesia (BI) mengatakan kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan III 2023 meningkat dan berada pada fase ekspansi.



Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan perkembangan tersebut tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) triwulan III 2023 sebesar 52,93 persen, lebih tinggi dari 52,39 persen pada triwulan sebelumnya.



Ia menuturkan peningkatan terjadi pada beberapa komponen pembentuk PMI-BI terutama volume produksi dan volume persediaan barang jadi, sementara volume total pesanan juga tetap berada dalam fase ekspansi.



Berdasarkan sub lapangan usaha, peningkatan terjadi pada mayoritas sub lapangan usaha, dengan indeks tertinggi terjadi pada industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, serta industri barang galian bukan logam.



Menurut Erwin, perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan LU industri pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang juga berada pada fase ekspansi, dengan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 2,81 persen.



Pada triwulan IV 2023, kinerja LU industri pengolahan yang tercermin dari PMI-BI diperkirakan tetap kuat dengan indeks 52,25 persen dan masih berada pada fase ekspansi.



Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume produksi, diikuti volume persediaan barang jadi dan volume total pesanan.



Mayoritas sub lapangan usaha juga diperkirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, diikuti industri alat angkutan dan industri barang galian bukan logam.