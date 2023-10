Meski Menguat Tipis, Rupiah Diperkirakan Bergerak Datar Hari Ini

SINAR HARAPAN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis 12 Agustus 2023 menguat tipis 3 poin atau sebesar 0,03 menjadi Rp15.697 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.700 per dolar AS.

Analis pasar mata uang, Lukman Leong, memperkirakan rupiah akan bergerak datar dengan kecenderungan menguat terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pascarisalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang less hawkish.

"Dolar AS sedikit melemah setelah pada risalah pertemuan FOMC, menunjukkan The Fed cenderung berhati-hati dan mengkhawatirkan dampak suku bunga tinggi pada ekonomi," ujarnya di Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023.

Baca Juga: DJKN Kemenkeu Lelang Berbagai Macam Elektronik dari PS 5 hingga Kulkas Mulai dari 250 Ribu! Cek Cara Lelangnya

Artinya, The Fed hanya melihat tingkat suku bunga acuan AS saat ini sudah cenderung cukup untuk menurunkan inflasi.

Karena itu, investor sedang wait and see menantikan data inflasi malam ini yang diperkirakan menurun ke kisaran 3,6 persen pada September 2023 dari bulan sebelumnya 3,7 persen.

"Rupiah hari ini diperkirakan berkisar Rp15.650-Rp15.750 per dolar AS," kata Lukman.

Baca Juga: Tumbuh 35,52 Persen, Pegadaian Raih Laba Rp3,2 Triliun Pada Kuartal III-2023

Menurut CME FedWatch Tool, ekspektasi pasar terkait suku bunga bakal bertahan di akhir tahun terlihat meningkat dari 57 persen menjadi 74 persen.

Sebelumnya, Analis Bank Woori Saudara BWS Rully Nova menyampaikan bahwa kemungkinan suku bunga acuan akan bertahan hingga akhir tahun yang dipengaruhi pernyataan dovish dari The Fed.

Dua pejabat The Fed, Raphael Bostic dan Neel Kashkari, menyampaikan bahwa The Fed tidak perlu kembali menaikkan suku bunga.

Baca Juga: Baru Diluncurkan, Tiket Kereta 'Suite Class Compartment Sudah Terjual 74 Persen, Cek Keistimewaannya!

Mereka berdua memiliki alasan yang berbeda. Bostic khawatir terhadap perang Palestina melawan Israel, sedangkan Kashkari menyinggung imbal hasil obligasi AS yang sudah tinggi akan menurunkan inflasi.***