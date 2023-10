Harga saham PTPS Sentuh ARB, Inii Rencana Perseroan Setelah IPO

SINAR HARAPAN- Harga saham PT Pulau Subur (PTPS) yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari ini Senin (9/10/2023) anjlok 34,85 persen ke harga Rp129, pada sesi pertama perdagangan pagi ini pukul 10.40 WIB.

Meski sempat melesat ke harga Rp256 pada awal perdagangan namun, harga saham PTPS berbalik arah dan menyentuh batasan Auto Reject Bawah (ARB) yakni pada Rp129.

Sepanjang perdagangan sesi pertama hingga saat ini sebanyak 439,73 juta saham PTPS diperdagangkan dengan nilai mencapai Rp76,4 miliar.

Pada IPO-nya perusahaan perkebunan kelapa sawit ini mematok harga IPO di harga Rp198 per saham yang merupakan batas bawah dari harga bookbuilding di kisaran Rp198 per saham-Rp206 per saham.

Pulau Subur melepaskan maksimal 450 juta saham baru dengan nominal Rp20 per saham. Ini setara dengan 20,76% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

PTPS mengantongi dana segar sebesar Rp89,10 miliar yang rencananya akan digunakan sebagai modal untuk mendukung kinerja perseroan.

Sebesar 50 persen dari dana tersebut akan digunakan PTPS membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 10 ton per jam, yang berlokasi di Desa Gelebak Dalam, Sumatra Selatan.

Lalu, sebanyak 50 persen sisanya akan digunakan PTPS untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.***