Tidak Terpengaruh Pelemahan CPO Malaysia, Harga CPO Jambi Tetap Naik

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berjangka kontrak November 2023 di bursa Malaysia ditutup melemah 0,11 persen pada akhir perdagangan pekan ini, sehingga dalam sepekan harga CPO telah merosot 3,69 persen.

Tak cuma itu, dalam sebulan terakhir pun harga CPO telah anjlok 8,17 persen.

Bukan tanpa alasan, berdasarkan data survei independent inspection company AmSpec Agri and Intertek Testing Services, pengiriman produk minyak kelapa sawit Malaysia diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat kecil yakni antara 5,4 persen hingga 8,1 persen.

Baca Juga: Punya Potensi Menjanjikan, Begini Cara Kemhan Dorong Ekspor Alutsista

Hal tersebut dibatasi oleh perkiraan dari para analis bahwa minyak kelapa sawit Malaysia kemungkinan akan diperdagangkan antara 3.700 ringgit hingga 4.500 ringgit dari sekarang hingga pertengahan 2024.

Tak cuma itu, sepanjang bulan September lalu, pembeli terbesar CPO dari Malaysia, yakni India mencatatkan penurunan pembeliannya sebesar 19 persen, seiring dengan tingginya persedia CPO di negara tersebut.

Sementara itu, di Provinsi Jambi, Indonesia, tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) untuk periode yang berakhir 12 Oktober 2023, menetapkan harga CPO naik Rp116 per kilogram dari Rp10.467 menjadi Rp10.583 per kilogram.

Baca Juga: AFPI Bakal Jatuhi Sanksi Bagi Perusahaan Pinjol Yang Langgar Aturan Tingkat Suku Bunga

"Tim juga telah menyepakati harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umur 10-20 tahun naik Rp38 per kilogram dari Rp2.321 menjadi Rp2.359 per kilogram sedangkan inti sawit naik cukup signifikan Rp300 per kilogram dari Rp4.769 jadi Rp5.069 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal di Jambi, Sabtu 7 Oktober 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.861 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp1.968 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.060 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.147 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.201 per kilogram.

Baca Juga: Soal Rekayasa Order Nasabah Bursa Komoditi, Ombudsman Minta Bappebti Bertindak Tegas

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.247 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.292 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.359 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.285 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.174 per kilogram.

Naiknya harga TBS dan cpo tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga cpo, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga TBS bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.