Mantap! GOTO Terima Investasi Rp2,3 Triliun dari IFC

SINAR HARAPAN - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah menerima investasi sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp2,3 triliun, dari International Finance Corporation (IFC).

Investasi ini terdiri dari 125 juta dolar AS dari IFC dan 25 juta dolar AS dari firma investasi privat Franke & Company, Inc, seperti yang diumumkan di Jakarta pada hari Selasa (3/10).

Direktur Utama Grup GoTo, Patrick Walujo, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini adalah komitmen bersama untuk memperluas manfaat ekonomi digital dan menjawab tantangan perubahan iklim.

Baca Juga: Komisi XI DPR RI - Kemenkeu Setujui PMN Tunai 2024 Untuk WIKA

"Kami bangga dapat bermitra dengan IFC, yang merupakan pemimpin di bidang pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan bersama kedua belah pihak untuk mewujudkan dampak signifikan bagi masyarakat dan bumi." ungkap Patrick.

GOTO akan menerima investasi melalui penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), serta penerbitan surat utang terstruktur kepada Bhinneka Holdings (22) Limited, sebuah entitas independen.

Bhinneka Holdings (22) Limited juga akan menerbitkan obligasi bersifat ekuitas kepada IFC dan Franke & Company, Inc, dengan total nilai 150 juta dolar AS.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp1.000 Per Gram, Update Harga Emas Terkini

Obligasi bersifat ekuitas tersebut dapat ditukarkan dengan saham Seri A perseroan pada harga penukaran Rp135 per saham, mencerminkan nilai premium sebesar 50 persen dari harga rata-rata tertimbang saham perseroan selama satu bulan terakhir, termasuk tanggal 2 Oktober 2023, atau satu hari sebelum pengumuman ini.

Obligasi bersifat ekuitas ini memiliki tingkat kupon sebesar 5 persen per tahun yang dibayarkan dua kali dalam setahun dan akan jatuh tempo pada Oktober 2028.

Patrick juga menekankan bahwa kemitraan ini akan mendukung bisnis GoTo dalam memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang, serta membantu dalam transisi mitra pengemudi menuju penggunaan kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi operasional, dan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan untuk mencapai tujuan bisnis netral karbon.

Baca Juga: Respons Menohok Kemenperin Soal Lelang Produk Tekstil Impor Yang Dilakukan Ditjen Bea Cukai

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak perusahaannya.

Citigroup Global Markets Limited dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. bertindak sebagai bank penempatan (joint placing agent) untuk penerbitan obligasi bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bhinneka Holdings (22) Limited kepada investor.***