Kian Loyo, Rupiah Sentuh Rp15.600 Per Dolar AS, Apa Penyebab dan Dampaknya Bagi Perekonomian RI?

SINAR HARAPAN - Nilai tukar (Kurs) rupiah terhadap dolar AS semakin melemah. Berdasarkan Refinitiv hari ini 3 Oktober 2023 pukul 11.49, rupiah bahkan menyentuh Rp15.610 per Dolar AS melemah 0,49% terhadap dolar AS.

Posisi ini memperpanjang tren pelemahan rupiah sejak 1 September 2023 dan merupakan posisi terlemah sejak 6 Januari 2023.

Tren pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sejak awal September ini dapat melibatkan berbagai faktor ekonomi, politik, dan global.

Namun, terdapat beberapa faktor umum yang mungkin memengaruhi pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS dan dampak yang mungkin terjadi, di antaranya

1. Kondisi Ekonomi Indonesia

Pelemahan ekonomi dalam bentuk pertumbuhan yang melambat atau masalah fiskal dapat memengaruhi kepercayaan investor dalam mata uang Rupiah.

Ini dapat menyebabkan penarikan modal dari Indonesia, yang akan mengurangi permintaan terhadap Rupiah dan mendorong depresiasi.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan investor asing masih meninggalkan pasar keuangan Indonesia sehingga terjadi capital outflow.

Data transaksi BI pada 25 - 27 September 2023, investor asing di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,77 triliun terdiri dari jual neto Rp7,86 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), jual neto Rp2,07 triliun di pasar saham dan beli neto Rp2,16 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kondisi ekonomi dalam negeri berikutnya adalah inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) Senin 2 Oktober 2023 melaporkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,19 persen pada September 2023 jika dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,22 pada Agustus 2023 menjadi 115,44 pada September 2023,” kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen edisi Oktober 2023 di Jakarta, Senin 2 Oktober 2023.

