Hari Ini, Harga BBM Non Subsidi Naik Lagi! Cek Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, dan BP AKR Berikut

SINAR HARAPAN - PT Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai tanggal 1 Oktober 2023. Kenaikan ini berlaku untuk semua jenis BBM non-subsidi Pertamina di seluruh wilayah.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengubah Keputusan Menteri Nomor 62 K/12/MEM/2020 terkait harga jual bahan bakar minyak (BBM).

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis pengumuman Pertamina dikutip SinarHarapan.co di laman resminya, Minggu, 1 Oktober 2023.

Dilansir dari laman My Pertamina, beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian harga, termasuk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Di DKI Jakarta, harga BBM Pertamax naik menjadi Rp 14.000 per liter mulai 1 Oktober, dibandingkan dengan harga sebelumnya sebesar Rp 13.300 per liter pada bulan September.

Selain itu, harga Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan menjadi Rp 16.600 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp 15.900 per liter.

Harga Dexlite per 1 Oktober 2023 juga mengalami kenaikan dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter.

Pertamina Dex juga mengalami peningkatan harga dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter.

Adapun daftar harga BBM per liter terbaru di Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 1 Oktober 2023, sebagai berikut

Harga BBM Pertamina (Jabodetabek):

Pertalite: Rp 10.000

Pertamax: Rp 14.000

Pertamax Turbo: Rp 16.600

Dexlite: Rp 17.200

Pertamina Dex: Rp 17.900

Pertamax Green 95: Rp 16.000