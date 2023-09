Diduga Lakukan Monopoli, Amazon Digugat Komisi Perdagangan Federal AS

SINAR HARAPAN - Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) bersama dengan 17 jaksa agung negara bagian pada Selasa (26/9/2023) waktu setempat telah mengajukan gugatan terhadap Amazon.com, Inc.

FTC menuduh perusahaan ritel dan teknologi daring tersebut merupakan perusahaan monopoli yang menggunakan serangkaian strategi yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan monopoli mereka secara ilegal.

Menurut FTC dan mitra negara bagian mereka, tindakan yang diambil oleh Amazon memungkinkan mereka untuk menghentikan pesaing dan penjual dalam menurunkan harga, mengurangi kualitas produk yang ditawarkan kepada pembeli, menjual dengan harga yang terlalu tinggi kepada penjual, menghambat inovasi, dan mencegah pesaing bersaing secara adil dengan Amazon.

Pengaduan ini juga mengklaim bahwa Amazon melanggar hukum bukan hanya karena ukuran perusahaannya yang besar, tetapi karena perusahaan ini telah melakukan tindakan eksklusif yang mencegah pesaing yang ada saat ini tumbuh dan mencegah munculnya pesaing baru.

Dengan menghambat persaingan dalam hal harga, pilihan produk, dan kualitas, serta dengan mencegah pesaing saat ini atau di masa depan untuk menarik pembeli dan penjual, Amazon telah memastikan bahwa tidak ada pesaing yang dapat mengancam dominasinya, demikian pernyataan mereka.

Ketua FTC, Lina M. Khan, menyatakan, "Keluhan kami menjelaskan bagaimana Amazon menggunakan serangkaian taktik hukuman dan koersif untuk mempertahankan monopolinya secara tidak sah."

"Kami mengajukan kasus ini karena tindakan ilegal Amazon telah menghambat persaingan di sebagian besar ekonomi daring. Amazon adalah perusahaan monopoli yang menggunakan kekuatannya untuk menaikkan harga pembeli di Amerika dan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada ratusan ribu penjual daring," kata John Newman, wakil direktur Biro Persaingan FTC.

Lebih lanjut, mereka menuduh perilaku anti persaingan Amazon terjadi di dua pasar, yaitu pasar toko daring (online superstore) yang melayani pembeli dan pasar layanan pasar daring yang digunakan oleh penjual.

Amazon, sebaliknya, menolak tuduhan dari FTC. Penasihat Umum perusahaan, David Zapolsky, berpendapat bahwa gugatan FTC tidak didasarkan pada fakta dan hukum yang benar, dan Amazon "berharap untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan."

"Jika FTC berhasil, hasilnya adalah lebih sedikit produk yang dapat dipilih, harga lebih tinggi, pengiriman lebih lambat ke konsumen, dan berkurangnya pilihan bagi usaha kecil – kebalikan dari apa yang diharapkan oleh undang-undang antimonopoli," demikian katanya.

Negara bagian Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, dan Wisconsin bergabung dalam gugatan FTC.***