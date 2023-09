Lanjut Bearish, Harga CPO Malaysia dan Jambi Kompak Merosot!

SINAR HARAPAN - Harga minyak sawit mentah (CPO) kontrak Oktober 2023 di bursa Malaysia merosot 0,76 persen dalam sepekan dan ditutup pada harga 3.647 ringgit per ton di akhir perdagangan pekan ini.

Pelemahan tersebut membuat harga CPO anjlok 4,83 persen dalam sepekan. Meski demikian, dalam sepekan harga CPO masih diperdagangkan diatas area support 3.607 ringgit per ton.

Hingga akhir pekan ini harga CPO masih terus melanjutkan tren bearish melalui persilangan MA5 dan MA20 di harga 3.828 ringgit per ton pada 7 September 2023.

Mengutip survein Intertek Testing Services Sabtu (23/9/2023), pengiriman produk minyak kelapa sawit dari Malaysia pada tanggal 1-20 September naik sebanyak 2,4 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Baca Juga: TikTok Shop Rugikan UMKM, Jokowi: Dia Itu Sosial Media Bukan Ekonomi Media

Survei kargo lainnya, yaitu Amspec Agri, juga melaporkan bahwa ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen.

Sementara itu, data inventaris menunjukkan bahwa stok minyak kelapa sawit Malaysia melonjak sebesar 22,5 persen dibandingkan akhir Agustus 2023 dan mencapai level tertinggi dalam 7 bulan sebesar 2,12 juta ton.

Di sisi lain, Pemerintah Malaysia mempertahankan tarif ekspor untuk minyak kelapa sawit pada bulan Oktober sebesar 8 persen dan mengurangi harga referensi nya.

Baca Juga: IHSG Sepekan: Asing Lanjut Borong Saham AMMN, Saham META dan ACST Paling Untung!

Mengekor pelamahan itu, harga CPO di Provinsi Jambi untuk periode yang berakhir 28 September yang ditetapkan tim perumus harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi pun ikut turun Rp196 per kilogram dari Rp10.646 menjadi Rp10.450 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umur 10-20 tahun turun Rp41 per kilogram dari Rp2.365 menjadi Rp2.324 per kilogram sedangkan inti sawit juga turun Rp31 per kilogram dari Rp4.936 jadi Rp4.905 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal di Jambi Sabtu 23 September 2023.

Harga TBS ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit dimana Pemerintah Provinsi Jambi membentuk perpanjangan tangan lewat satgas pemantau harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat Kesempatan Dapat Insentif 4,2 Juta Lewat Kartu Prakerja Gelombang 61, Daftar Sekarang!

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.834 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp1.939 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp2.030 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp2.116 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp2.170 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.214 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.259 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.324 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.251 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.142 per kilogram.